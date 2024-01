Hostinger, l'hosting web a soli 2,49 Euro al mese

Cerchi un servizio di hosting web? È il momento giusto per passare a Hostinger. L’azienda con sede in Lituania ha lanciato una offerta a soli 2,49 Euro al mese per uno sconto del 79% sia sull’hosting web che sul website builder.

Non lasciarti sfuggire questa occasione, anche perché all’interno della promozione sono inseriti ben due mesi gratis. La promozione non durerà ancora per molto e scadrà fra soli due giorni. Affrettati: il mercato dell’hosting web difficilmente riproporrà prezzi così bassi.

Cosa offre Hostinger

Ma cosa offre Hostinger? Un mondo di assoluta convenienza. A 2,49 Euro al mese ottieni dominio gratuito, migrazione gratuita del sito e l’assistenza clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il piano è denominato Premium e include: prestazioni standard, 100 siti web, 100 GB di memoria SSD, backup settimanali, SSL gratuito illimitato, larghezza banda illimitata, Email gratuite, Dominio gratis (valore 9,99 €).

Ma la convenienza è estesa anche al pacchetto Business. 3,69 Euro al mese (dunque sconto del 75%) più 2 mesi gratuiti con il piano che, rispetto alla versione Business, include in più 200 GB di memoria NVME, backup giornalieri e CDN Gratuita.

Interessante pure la promozione che coinvolge il pacchetto Cloud Startup: 2 mesi gratis e costo mensile di 9,99 Euro. Rispetto al piano Business ottieni Indirizzo IP dedicato e 300 siti web.

Hostinger offre una soluzione per siti web all in one che comprende: gestione fino a 100 siti web, registrazione gratuita di un nome di dominio, impostazione di un indirizzo email aziendale professionale, ottimizzazione del tuo flusso di lavoro con l’hosting WordPress gestito, avvio rapido di siti web con il nostro Website Builder.

Inoltre, Hostinger utilizza server LiteSpeed, che sono noti per la loro velocità e affidabilità. L’azienda offre anche una varietà di funzionalità per migliorare la velocità del sito web, come il caching e la compressione dei file. Non perdere la possibilità di ottenere tanta qualità a costi così bassi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.