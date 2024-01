Huawei presenta HarmonyOS NEXT: addio alle app Android

Dopo la scomparsa di Windows Phone, in tanti hanno atteso l’arrivo di un terzo sistema operativo diverso da iOS e Android. Ebbene, quel momento sembra sia arrivato, perché Huawei ha ufficialmente annunciato HarmonyOS NEXT. Si tratta di una versione priva di ogni legame con Android ed è al momento compatibile solo con pochi smartphone, ovvero Mate 60, Mate 60 Pro e Mate X5.

HarmonyOS NEXT: Huawei dice definitivamente addio ad Android

Guardando video caricati in rete nelle ultime ore, sembrerebbero non esserci differenze tra HarmonyOS e l’appena presentata versione NEXT. E in termini di interfaccia, animazioni e funzionalità (è cristallina la fonte di ispirazione, ovvero iOS) è proprio così, non ci sono novità da segnalare. Lo stesso invece non si può dire delle applicazioni, nel senso che NEXT non utilizza più le librerie Android e non è in grado di aprire i file APK (ora sostituiti dai file HAP).

Durante la conferenza in Cina, Yu Chengdong di Huawei, dopo aver dichiarato che – secondo lui – il kernel di HarmonyOS è superiore alla concorrenza, ha affermato che oltre 200 applicazioni sono già disponibili per il nuovo sistema operativo. L’obiettivo è raggiungere quota 5000 entro la fine dell’anno.

E dunque, con HarmonyOS NEXT, non si parla più di applicazioni “prese in prestito” da Android, ma di app “native”. In questo modo sarà possibile garantire, a detta dell’azienda, esperienze ancora più ricche, fluide e interconnesse.

Il debutto del nuovo sistema operativo è fissato per l’ultimo trimestre del 2024, ma solo nel mercato cinese, dove Huawei è già molto forte e può permettersi di “liberarsi” da Google e seguire, per quanto possibile, l’esempio di Apple. Per il mercato internazionale, invece, non cambierà nulla, perché le app Android continueranno ad essere supportate.