HYPE Next: il conto online che semplifica la tua gestione finanziaria

HYPE Next si conferma una delle migliori soluzioni per chi cerca un conto online versatile, sicuro e ricco di funzionalità. Grazie alla sua carta Mastercard di nuova generazione, prelievi e bonifici istantanei gratuiti, oltre a una polizza assicurativa inclusa, questo conto rappresenta un’opzione ideale per semplificare la gestione delle finanze personali. Inoltre, aprendo un nuovo conto in questi giorni e utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER durante l’iscrizione, è possibile ottenere un bonus di 20 euro. L’attivazione è rapida e può essere effettuata direttamente dal sito ufficiale di HYPE.

Le principali funzionalità di HYPE Next

HYPE Next si distingue per una serie di servizi innovativi e vantaggi esclusivi, pensati per adattarsi a ogni esigenza:

Carta Mastercard avanzata : inclusa nel conto, compatibile con i principali wallet digitali come Apple Pay e Google Pay, e con supporto ai pagamenti contactless;

: inclusa nel conto, compatibile con i principali wallet digitali come Apple Pay e Google Pay, e con supporto ai pagamenti contactless; Prelievi gratuiti e assicurati : nessuna commissione sui prelievi e protezione contro furti o danni fino a 2.000 euro, indipendentemente dallo sportello utilizzato;

: nessuna commissione sui prelievi e protezione contro furti o danni fino a 2.000 euro, indipendentemente dallo sportello utilizzato; Bonifici istantanei gratuiti : invia denaro in pochi secondi senza costi aggiuntivi;

: invia denaro in pochi secondi senza costi aggiuntivi; Ricarica immediata senza limiti : trasferisci fondi da un’altra carta senza spese e in tempo reale;

: trasferisci fondi da un’altra carta senza spese e in tempo reale; Gestione completa delle finanze : monitora spese e risparmi direttamente dall’app, con la possibilità di aggregare altri conti bancari per avere una panoramica completa delle entrate e delle uscite;

: monitora spese e risparmi direttamente dall’app, con la possibilità di aggregare altri conti bancari per avere una panoramica completa delle entrate e delle uscite; Conto deposito flessibile : investi tra 1.000 e 100.000 euro con vincoli fino a 36 mesi, scoprendo in anticipo i rendimenti grazie al simulatore integrato nell’app;

: investi tra 1.000 e 100.000 euro con vincoli fino a 36 mesi, scoprendo in anticipo i rendimenti grazie al simulatore integrato nell’app; Canone conveniente: tutti i servizi sono inclusi a un costo mensile di soli 2,90 euro.

HYPE Next non è solo un conto corrente, ma una soluzione all-in-one per gestire ogni aspetto della tua vita finanziaria, ovunque ti trovi. Con l’aggiunta del bonus di 20 euro per le nuove aperture, è il momento perfetto per attivare il tuo conto. Visita il sito ufficiale di HYPE, inserisci il codice promozionale CIAOHYPER e inizia subito a sfruttare tutti i vantaggi.