Il panorama dei sistemi operativi desktop in Germania sta vivendo una trasformazione profonda e inaspettata, segnando l’inizio di una nuova era digitale che va ben oltre i semplici numeri di mercato. La tradizionale leadership di Windows si sta infatti sgretolando sotto la spinta di alternative sempre più solide e competitive, mentre le abitudini degli utenti si evolvono in direzioni sorprendenti e innovative.

Addio Windows: i dati

Secondo i dati diffusi da StatCounter per il mese di giugno 2025, il dominio di Windows ha subito una flessione storica: la quota di mercato del sistema Microsoft è scesa al 69,78%, segnando una perdita di quasi dieci punti percentuali rispetto al 78,54% registrato dodici mesi prima. Questo calo rappresenta un punto di svolta, poiché negli ultimi anni la presenza di Windows si era mantenuta costantemente intorno all’80%, garantendo una posizione di forza apparentemente inattaccabile.

A fare da contraltare al declino di Windows è la crescita sostenuta di MacOS, che nel giugno 2025 ha raggiunto il 19,59%, contro il 12,43% dell’anno precedente. Questo balzo in avanti riflette il crescente apprezzamento dell’ecosistema Apple, in particolare in ambito professionale, dove l’integrazione tra hardware e software si traduce in una user experience fluida e performante. La scelta di MacOS si conferma quindi vincente soprattutto per chi cerca affidabilità, design e una maggiore attenzione alla privacy e alla sicurezza.

Ancora più significativo, però, è il progresso compiuto da Linux. In appena due anni, il sistema open source ha più che raddoppiato la propria quota, passando dal 2,55% di giugno 2023 al 5,49% di giugno 2025. Questo trend evidenzia come la proposta di un sistema operativo gratuito, personalizzabile e sempre più user-friendly stia convincendo non solo gli appassionati di tecnologia, ma anche un pubblico meno esperto. La diffusione di Linux testimonia inoltre una crescente attenzione verso soluzioni che garantiscono trasparenza, controllo e indipendenza, elementi sempre più ricercati dagli utenti.

Perché Windows non piace più

Alla base di questa rivoluzione silenziosa c’è un cambiamento profondo nelle abitudini digitali. L’affermazione delle web app e dei servizi di cloud computing ha infatti ridotto drasticamente la dipendenza da un sistema operativo specifico. Oggi, molte delle attività quotidiane possono essere svolte direttamente online, senza la necessità di installare software dedicati o di utilizzare una piattaforma particolare. Questo fenomeno sta abbattendo le barriere tra i diversi sistemi operativi e sta aprendo la strada a una maggiore diversificazione delle scelte.

Un altro fattore che sta accelerando il declino di Windows in Germania è la prossima fine del supporto ufficiale per Windows 10. Molti utenti, invece di migrare verso le versioni più recenti del sistema Microsoft, stanno valutando con sempre maggiore interesse le alternative disponibili. In questo scenario, sia MacOS che Linux si propongono come opzioni mature, stabili e affidabili, capaci di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e consapevole.

La tendenza che emerge dai dati di StatCounter mette in luce come il mercato tedesco stia premiando le piattaforme che offrono maggiore attenzione alla privacy, sicurezza e flessibilità. Mentre Microsoft concentra i propri sforzi sullo sviluppo di soluzioni di cloud computing e intelligenza artificiale, gli utenti sembrano orientarsi verso sistemi che garantiscono maggiore autonomia e protezione dei dati personali.