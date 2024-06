ID Apple cambia nome e diventa "Apple Account"

Con l’Apple Worldwide Developers Conference 2024 in pieno svolgimento, la compagnia di Cupertino continua a sorprendere fan e addetti ai lavori con una pioggia di novità che si susseguono.

Una di queste riguarda il nome di ID Apple, che di fatto, sui sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11 diventerà Account Apple.

ID Apple è l’account personale utilizzato dai fan della Mela per accedere a servizi come App Store, iCloud, Apple Music e FaceTime, interagendo con lo stesso tanto tramite iPhone, quanto con iPad o Apple Watch. Inoltre, attraverso questo tipo di profilo è possibile effettuare transazioni e acquisti di vario tipo, dalle app alla musica, oltre alla registrazione dei prodotti e al supporto post vendita degli stessi.

La nuova denominazione sarà attiva a partire dal rilascio dei suddetti sistemi operativi, dunque nel prossimo autunno.

ID Apple diventerà Apple Account con il lancio dei nuovi sistemi operativi

Come sostenuto dalla compagnia, questo tipo di cambiamento non influirà in nessun modo l’esperienza utente e tantomeno le credenziali che gli stessi utilizzano ora con il loro ID Apple.

Secondo il colosso tecnologico, la scelta è dovuta al desiderio di “Fornire un’esperienza di accesso coerente tra i servizi e i dispositivi Apple“.

Di fatto, sebbene si tratti di un’iniziativa mirata a rinnovare l’ecosistema Apple per incrementare questa sensazione di novità ed entusiasmo che aleggia tra i clienti dell’azienda.

Questo cambiamento è solo uno dei più trascurabili tra i tanti mostrati durante il Keynote che ha segnato la prima serata dal WWDC 2024. In questa occasione, infatti, è stata presentata la nuova Intelligenza Artificiale battezzata Apple Intelligence e tanto altro.