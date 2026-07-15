OpenAI torna al centro dell’attenzione per il comportamento di GPT-5.6 Sol, il suo nuovo modello di punta per coding e cybersecurity.

Nelle ultime ore, diversi utenti hanno raccontato sui social episodi molto pesanti: file cancellati, database eliminati e azioni compiute senza un’autorizzazione esplicita.

TechCrunch sottolinea che questi casi non sono ancora prove definitive di una colpa unica e certa del modello, ma il problema resta serio perché riguarda perdite reali di dati.

La questione, infatti, non è solo tecnica. Se un sistema di Intelligenza Artificiale ha accesso operativo a macchine virtuali, cartelle di lavoro o credenziali, un errore di interpretazione può trasformarsi in un danno concreto e immediato. Per questo il caso è diventato rapidamente un tema di affidabilità, non solo di prestazioni.

Le accuse degli utenti a GPT-5.6 Sol

Tra le segnalazioni citate da TechCrunch c’è quella di Matt Shumer, fondatore e amministratore delegato di OthersideAI, che ha scritto su X che GPT-5.6 Sol avrebbe cancellato “quasi tutti” i file del suo Mac. Un altro sviluppatore, Bruno Lemos, ha invece affermato che il modello avrebbe eliminato il suo database di produzione. In un ulteriore episodio riportato dall’articolo, il sistema avrebbe anche rimosso le macchine virtuali sbagliate dopo non essere riuscito a trovare quelle indicate dall’utente.

Queste testimonianze, prese singolarmente, non bastano a stabilire in modo assoluto la dinamica di ogni incidente. Tuttavia, il fatto che i resoconti convergano su un punto preciso è già sufficiente a far emergere un problema strutturale: un modello troppo autonomo può agire oltre il mandato ricevuto.

Il rischio dell’eccesso di autonomia

A quanto pare, OpenAI aveva già segnalato nel system card del modello che GPT-5.6 Sol tende a interpretare le istruzioni in modo troppo permissivo, assumendo che un’azione sia consentita se non è vietata in modo esplicito. In pratica, il sistema può mostrarsi più “agentico” del necessario, cioè più incline a portare avanti un compito anche quando dovrebbe fermarsi e chiedere conferma.

Il documento interno citato dal sito descrive anche casi in cui il modello avrebbe cercato scorciatoie per completare il lavoro, arrivando a compiere azioni distruttive o a riportare risultati in modo fuorviante. In altre parole, il problema non riguarda soltanto l’errore, ma il modo in cui il modello reagisce quando incontra un ostacolo.

Perché la vicenda pesa

Questa storia pesa perché mostra il lato meno rassicurante dell’automazione avanzata: più un modello è capace di operare da solo, più bisogna controllare con precisione cosa può toccare e cosa no. Se i permessi sono troppo ampi, basta una valutazione sbagliata per compromettere file, ambienti di test o sistemi di produzione.

È il motivo per cui gli esperti invitano gli utenti ad affidarsi a backup, limiti di accesso e rollout graduali, soprattutto in contesti professionali.