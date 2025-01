Il prezzo dell’energia continua a salire: ecco l’offerta da attivare entro il 20 gennaio

Il 2025 sarà un anno complicato anche dal punto di vista energetico. Il prezzo delle materie prime, in modo particolare del gas, è in forte crescita con le previsioni che stimano un aumento complessivo della spesa annuale per le famiglie superiore al 14% rispetto allo scorso anno. Questo significa qualcosa come un incremento di 100€ delle bollette elettriche e di 250€ di quelle del gas. Corri ai ripari con l’offerta Octopus con il costo della materia prima bloccato per un anno.

Arginare l’aumento delle bollette con Octopus Fissa 12M

Il fenomeno dei rincari delle bollette energetiche non si è risolto e complici gli andamenti geopolitici internazionali le previsioni per il 2025 non sono affatto positive. Eppure l’energia, tanto quella elettrica che il gas, sono beni essenziali cui non poter fare a meno e convertire completamente l’impianto della propria casa verso sistemi alimentati da energia rinnovabile ha un costo per molti inaccessibile.

Ecco, quindi, che la prima strategia da mettere in atto è quella di arginare il problema dell’aumento dei prezzi attivando un contratto con tariffe bloccate. Octopus Fissa 12M è la soluzione ideale per almeno tre motivi.

Il primo è il blocco del costo sia della materia prima luce (0,1295 €/kWh) che di quella della materia prima gas (0,497 €/Smc), ma anche della commercializzazione (108€ l’anno). In questo modo non si verrà travolti dagli aumenti potenzialmente significativi.

Il secondo motivo è che al termine dei dodici mesi dell’offerta Octopus Fissa 12M si ha la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente, senza essere vincolati a continuare con una tariffa predefinita. In questo modo tra un anno si potranno fare nuove valutazioni anche tenendo conto delle previsioni future. Infine, l’utilizzo da parte di Octopus di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, contribuendo così anche a ridurre l’impatto ambientale dei consumi energetici.