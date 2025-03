Il ritorno di DeepSeek: nuovo modello AI ancora più intelligente ed economico

Con il lancio di R1, DeepSeek ha ottenuto una grande notorietà che sembra essere però svanita nel giro di poche settimane. Eppure, la compagnia cinese ha ancora molto da dire nel settore dell’Intelligenza Artificiale.

A testimonianza di ciò vi è il suo nuovo modello AI, lanciato all’inizio di questa settimana. Stiamo parlando di DeepSeek-V3-0324, disponibile su Hugging Face, che si sta dimostrando un rivale potenzialmente temibile per i prodotti di OpenAI e degli altri colossi tecnologici.

Stando ai primi test, il modello V3 vanta miglioramenti sensibili nel contesto di ragionamento e capacità di codifica. Ciò porta l’AI di DeepSeek solo un gradino sotto a modelli GPT-4 di OpenAI o Claude 2 di Anthropic. Ciò che sembra fare davvero la differenza, è il fatto che l’AI della compagnia cinese sembra risultare molto più economica rispetto alla concorrenza.

V3 di DeepSeek: un’AI economicamente più accessibile della concorrenza

L’aspetto dei costi nell’ambito dell’AI non va sottovalutata. Addestramento e infrastrutture, hanno un impatto enorme a livello economico per le compagnie che operano in questo mercato. Microsoft e Google hanno enormi budget a disposizione, ma tante altre realtà fanno grande fatica a mantenere i loro progetti.

I modelli di DeepSeek, al di là delle prestazioni, stanno andando controcorrente, abbassando i costi legati a questa tecnologia. Il nuovo modello V3 non farà il boom come avvenuto con R1 ma, di certo, è un altro segnale concreto di come la Cina si sta imponendo in questo settore come una solida realtà, che fa leva su costi più accessibili.

Detto ciò, DeepSeek presenta anche degli aspetti inquietanti. Per esempio, chi adotta i suoi modelli AI non sembra essere particolarmente tutelato a livello di privacy, con prompt e altri dati che vengono archiviati in misteriosi server cinesi.