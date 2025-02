Il tuo indirizzo è ovunque online? Scopri come eliminarlo facilmente con Incogni

Le nostre informazioni personali viaggiano in rete senza alcun controllo. L’iscrizione ai vari siti web o portali digitali e l’utilizzo dei diversi servizi e app comporta la diffusione di numerosi dati personali (indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono, data di nascita, nome e cognome, eccetera). Questo insieme di dati sensibili vengono raccolti e archiviati all’interno di data broker e società di intermediazione che li rivendono alle agenzie di marketing per le loro campagne pubblicitarie. Oltre a subire campagne promozionali invasive e aggressive questo insieme di dati rappresenta un serio rischio per la privacy e la sicurezza personale. Grazie a Incogni è possibile contrastare efficacemente questo fenomeno.

Come Incogni migliora la sicurezza e la privacy

Incogni nasce proprio con l’obiettivo di risolvere il problema delle telefonate di telemarketing, delle e-mail truffa e delle violazioni dei dati sensibili. Questo tool offre un servizio automatizzato grazie al quale ripulire il web dei propri dati personali.

La funzionalità principale di Incogni è quella di individuare i data broker che conservano i dati personali dell’utente e inviano richieste formali per la loro rimozione. È un diritto previsto e riconosciuto dalla legge che Incogni rivendica al posto dell’utente, velocizzando la procedura, monitorando che la rimozione venga realmente effettuata e assicurando un risparmio di tempo importante.

L’altro aspetto interessante di Incogni è che dopo la rimozione iniziale dei dati prosegue con le sue attività di monitoraggio. In questo modo verifica che i dati non compaiano nuovamente nel database così da assicurare un elevato livello di sicurezza.

Con questo servizio si ha un immediato beneficio con la riduzione delle telefonate spam, ma anche un investimento sulla propria sicurezza personale. I dati sensibili, infatti, sono spesso utilizzati dagli hacker per attacchi informatici, furti d’identità e frodi finanziarie. Con Incogni puoi essere al sicuro perché nessuno avrà più accesso a quei dati. Attivalo ora approfittando della promozione per avere Incogni con il 55% di sconto.