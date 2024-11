Iliad Flash 150: l'offerta senza sorprese disponibile fino al 2 dicembre

Da quando è arrivata anche in Italia (era il maggio del 2018) l’operatore telefonico Iliad è riuscito fin da subito a farsi notare e apprezzare dagli utenti per offerte sempre molto competitive e vantaggiose. Questo tratto caratteristico è rimasto invariato negli anni anche grazie all’assenza di variazioni sul prezzo e una serie di promozioni esclusive. Come Iliad Flash 150 attivabile solamente fino al 2 dicembre 2024.

Cosa prevede l’offerta Iliad Flash 150 e perché conviene

L’offerta Iliad Flash 150 è l’abbonamento che prevede un canone mensile di 7,99€ (e 9,99€ per l’attivazione della SIM). Il piano prevede 150 GB di traffico internet, minuti e SMS illimitati. Per sempre, come da tradizione Iliad.

Il traffico dell’offerta Iliad Flash 150 è sia in 4G che 4G+, mentre per la navigazione in roaming nei Paesi dell’Unione Europea si possono utilizzare i 9 GB di traffico. I minuti voce e gli SMS sono illimitati sia in Italia che in Europa ma anche in più di 60 Paesi internazionali.

Inclusi nell’offerta Iliad Flash 150 attivabile solamente fino al prossimo 2 dicembre ci sono anche le opzioni Mi richiami, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e la possibilità di utilizzare i GB del proprio abbonamento anche come hotspot. Compresa nell’attivazione dell’offerta c’è la portabilità del numero e tutti i minuti voce sono reali in quanto non si applica nessuno scatto alla risposta.

Scegliere Iliad Flash 150 significa spendere pochissimo per avere tutto quello che serve per l’utilizzo del proprio smartphone. Sia per le chiamate che per i messaggi e la navigazione online i 150 GB e i minuti e gli SMS illimitati rispondono perfettamente alle esigenze quotidiane per accedere a internet, ai social network e ai video sulle varie piattaforme online.

Con la certezza che l’offerta Iliad Flash 150 non cambierà mai nel tempo. Non aspettare: attiva subito Iliad Flash 150.