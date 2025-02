Impara tutte le lingue che desideri: Mondly offre il 96% di sconto sul piano a vita

Se potessi scegliere tra un corso di lingua tradizionale di poche settimane e un servizio con accesso a vita che ti consenta di seguire i corsi per imparare 41 lingue differenti quale sceglieresti? Prima di rispondere considera che il pacchetto di 41 lingue costa anche meno del corso tradizionale. È quanto previsto dall’esclusiva offerta di Mondly che rappresenta una vera opportunità per tutta la famiglia.

Un’offerta non solo conveniente

L’aspetto interessante di Mondly non è solamente lo sconto del 96% sull’abbonamento a vita, ma soprattutto l’approccio formativo. Accedendo alla piattaforma di Mondly, infatti, si ha un’esperienza di apprendimento linguistico diversa da quella cui si è abituati con i corsi tradizionali. Mondly, infatti, utilizza un sistema di riconoscimento vocale avanzato tramite il quale fare esperienza pratica della lingua che si sta imparando. Il sistema ascolta la pronuncia, la corregge e aiuta a perfezionare l’accento durante lezioni brevi e basate su situazioni di vita quotidiana.

Invece di memorizzare liste di parole, tramite dialoghi realistici (come quelli durante un viaggio o in un contesto di lavoro) si migliora la qualità dell’apprendimento ma lo si rende anche più veloce. In pochi mesi con lezioni da 10 minuti al giorno, si riesce a iniziare a imparare la lingua che si desidera. Un approccio pratico e pragmatico che si coniuga perfettamente anche con le giornate più impegnate.

Non si deve, infatti, trovare il tempo per seguire le lezioni di lingua magari rinunciando ad altro, ma sono sufficienti pochi minuti al giorno (anche in metropolitana, sull’autobus o in attesa di una persona) per apprendere la lingua straniera.

La promozione con l’abbonamento a vita per imparare fino a 41 lingue straniere si rivela estremamente conveniente e interessante per le famiglie, dando ai propri figli la possibilità di accedere a una piattaforma digitale (anche da app sullo smartphone) per imparare una lingua straniera.