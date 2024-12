Impara una lingua a prezzo scontato grazie alla Realtà Aumentata

Imparare una nuova lingua è per molti un sogno o un’importante opportunità di crescita professionale e personale. Giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro andando a fare un’esperienza all’estero o confrontarsi con realtà internazionali, così come professionisti che vogliono investire nella propria carriera ambendo a ricoprire un ruolo più elevato; tutti hanno bisogno di imparare una nuova lingua. Mondly propone un abbonamento a vita con sconti del 95%!

Il metodo innovativo di Mondly tra tecniche innovative e Realtà Aumentata

Per imparare una lingua straniera si ha l’idea di dover trascorrere ore e ore sui libri o seguire corsi noiosi e faticosi. Questo approccio ha reso l’apprendimento sempre meno stimolante. Il metodo Mondly prevede il ricorso a strategie di gamification e tecnologie di ultima generazione per rendere l’apprendimento di una nuova lingua più efficace, divertente e veloce.

L’offerta esclusiva di Mondly dà accesso a un piano a vita in sconto del 95% per un pacchetto di corsi per 41 lingue diverse. Le lezioni di Mondly sono tenute da professionisti madrelingua che si focalizzano sulle frasi di uso comune che risultano più facili da memorizzare così da accelerare il processo di comprensione.

Inoltre il programma di apprendimento prevede sistemi di ripetizione collaudati capaci di rendere l’apprendimento più semplice anche per coloro che solitamente hanno difficoltà in questo senso. Acquistando l’abbonamento Mondly è possibile poi usufruire della tecnologia della Realtà Aumentata per esercitarsi in conversazioni reali. Mondly utilizza un chatbot dotato di riconoscimento vocale per aiutare a dialogare nella lingua che si sta imparando in maniera originale e stimolante.

Per chi vuole imparare una nuova lingua o perfezionare le competenze di una lingua straniera che ancora non padroneggia completamente, la soluzione offerta da Mondly è estremamente efficace. E poi ancora per poco è in promozione con il 95% di sconto con un piano a vita.