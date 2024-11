ING: apri Conto Corrente Arancio Più e hai 100€ di buoni Amazon

Da oggi è disponibile una nuova offerta promozionale di ING per chi decide di aprire un conto online Conto Corrente Arancio. La promozione prevede un Buono Regalo Amazon del valore di 100€ per i nuovi clienti che, al momento dell’apertura, inseriscono il codice ING2024 e spendono almeno 100 euro con la carta di debito associata al conto. Per aprire il conto basta andare sulla pagina dedicata sul sito di ING.

Come ottenere i 100€ di buoni Amazon con Conto Arancio Più di ING

Per approfittare della promozione, è necessario aprire un nuovo Conto Corrente Arancio entro il 27 dicembre 2024, utilizzando il codice ING2024 durante la registrazione e richiedendo la carta di debito Mastercard. Successivamente, bisogna effettuare almeno 100€ di spesa con la carta entro il 31 gennaio 2025.

È importante che il conto e la carta di debito rimangano attivi al momento della consegna del Buono Regalo Amazon. Secondo il regolamento, il conto si considera attivo se presenta un saldo minimo di 200 euro.

Ma i vantaggi del conto di ING non finiscono qui. Con l’accredito dello stipendio, non prevede costi di gestione: zero spese per il canone, i prelievi, il pagamento di bollettini e bonifici. Oltre alla carta di debito gratuita, è possibile richiedere anche una carta di credito Mastercard senza costi aggiuntivi.

E continua anche l’offerta “Codice Amico“, che permette di guadagnare un Buono Amazon da 50 euro per ogni persona che apre un Conto Corrente Arancio utilizzando il codice personale del cliente. Si possono invitare fino a 10 amici, ottenendo così un massimo di 500 euro in Buoni Regalo.

Per maggiori informazioni e per accedere ai dettagli completi delle promozioni, è possibile consultare il sito di ING.