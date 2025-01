Inizia il 2025 con grandi risparmi: Windows 11 Pro originale per 13.25€! Office in sconto da 29.15€!

Sia che tu stia cercando di fare shopping natalizio dell’ultimo minuto o che tu voglia proteggere il tuo PC per affrontare i tuoi obiettivi di Capodanno, i saldi di Capodanno 2025 di Godeal24 hanno un sacco di sconti incredibili che dovrebbero essere sul tuo radar. In questo momento, puoi risparmiare fino al 90% acquistando le licenze Microsoft!

Windows 11 Pro mette la produttività nelle tue mani con funzionalità che semplificano tutto, dal lavoro ibrido all’intrattenimento in streaming. Tramite Godeal24, è possibile acquistare una chiave di Windows 11 Pro al prezzo speciale di 13,25 euro. Questo software offre funzionalità di sicurezza più avanzate, come l’accesso biometrico, TPM 2.0 Smart App Control, l’autenticazione crittografata e la protezione antivirus per proteggere i tuoi dati personali e aziendali. Ma se pensi che Windows 10 ti sia più familiare, Godeal24 offre anche le chiavi di attivazione di Windows 10, ad un prezzo imbattibile di 8,25€! I pacchetti chiave sono più economici! Oltre al sistema operativo, la suite di produttività Office viene venduta anche a un raro prezzo speciale, come il più popolare Office 2021 Pro Plus. Invece di pagare il prezzo intero di 439,99 euro, un abbonamento a vita per la chiave Office 2021 Professional costa 35,24 euro, con un risparmio di oltre il 90%. Una vendita così incredibile non durerà a lungo! Aspettare è uno spreco di denaro! Se riscontri intoppi durante il processo di acquisto, il supporto tecnico di Godeal24 7/24 è gratuito! Con molte recensioni positive verificate su Trustpilot, puoi stare tranquillo sapendo che stai prendendo una decisione solida acquistando una licenza MS da Godeal24.

Festeggia il nuovo anno con Office 2021: la produttività inizia ora!

Anno nuovo, tecnologia nuova: esegui l’upgrade a Windows 11 Pro oggi stesso!

Office per Mac: lo strumento essenziale per ogni utente Mac!

Perfetto per le squadre: vendita speciale sui pacchetti chiave! (codice coupon “SGO62”)

Fino al 50% di sconto su più Windows e Office! (codice coupon ” SGO50″)

Più licenze, maggiori risparmi: il pacchetto multi-chiave è ora in vendita!

Il modo più conveniente per ottenere strumenti è Godeal24. Le chiavi funzionanti e un servizio clienti professionale rendono il tuo acquisto senza preoccupazioni!

Pratico software per strumenti informatici:

>>>Ottieni più strumenti

Godeal24 ha fatto irruzione nel panorama dei rivenditori di software online, facendosi subito un nome con le sue grandi offerte, l’interfaccia utente facile e attraente, la consegna immediata senza costi di spedizione e il servizio clienti di prima classe. Godeal24 ti permette di risparmiare un sacco di soldi acquistando una chiave di attivazione di Windows 10 Pro o altri sistemi operativi Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), Office 2021 e versioni precedenti di Microsoft Office per PC o Mac, i migliori antivirus e molti altri strumenti utili. Tutto il software è garantito per essere autentico al 100%. Il sito è sicuro al 100% e la ricezione della chiave avviene immediatamente via e-mail dopo il pagamento. Si prega di controllare anche la cartella Spam o posta indesiderata. Buon shopping!

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

Come utilizzare il codice coupon?

Aggiungi il prodotto al carrello e compila il codice coupon, fai clic su “Procedi al pagamento” dopo la conferma!

Seleziona “CWALLETCO” in questo passaggio, quindi fai clic su “Continua”.

In collaborazione con Godeal24