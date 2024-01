Insegnare l'inglese ai bambini è facile con Novakid: risparmia fino al 17%

Da genitore, comprendi benissimo l’importanza di garantire ai tuoi figli un’educazione completa, tra cui apprendere una lingua straniera, tipo l’inglese.

Novakid, in tale contesto, è la soluzione ideale, poiché offre corsi di inglese per bambini con esperienza coinvolgente, efficace e innovativa. Puoi sperimentare gratuitamente questa piattaforma o risparmiare fino al 17% sugli abbonamenti annuali.

Il metodo immersivo di Novakid per l’insegnamento linguistico

Novakid usa una metodologia che si basa sull’immersione linguistica, rendendo l’apprendimento dell’inglese semplice, veloce e soprattutto divertente con l’ausilio di insegnanti madrelingua.

Certificati a livello internazionale come insegnanti di lingua inglese, i docenti mantengono un costante contatto con i bambini e i ragazzi, partecipando regolarmente a corsi di formazione per garantire lezioni di alta qualità.

L’esperienza di apprendimento con Novakid è progettata per essere divertente, tenendo sempre conto dell’età e delle caratteristiche individuali dello studente.

Le lezioni, svolte completamente da remoto, si adattano all’approccio e alla velocità di apprendimento, eliminando la necessità di spostamenti e l’acquisto di libri di testo.

I prezzi per partecipare ai corsi Novakid? Se scegli il piano Standard, hai di fronte tre opzioni di abbonamento:

costo di ogni lezione a partire da 9 euro (3 mesi di corso);

costo di ogni lezione a partire da 8 euro (6 mesi di corso);

costo di ogni lezione a partire da 7,50 euro (sconto del 17%, 12 mesi di corso).

Se desideri un’opzione più avanzata, con il piano Premium pagherai 14,5 euro a lezione sottoscrivendo un abbonamento trimestrale, 14 euro (-3%) per un abbonamento semestrale e 13,5 euro (-7%) per un abbonamento annuale.

Novakid è senza dubbio la scelta perfetta per garantire ai tuoi bambini, dai 4 ai 12 anni, un apprendimento dell’inglese efficace e divertente. Prova subito una lezione gratuitamente o scegli uno dei piani in abbonamento per risparmiare fino al 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.