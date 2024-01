Intel: fondata nuova società per IA generativa delle imprese

L’Intelligenza Artificiale generativa è un settore dove diversi colossi tecnologici sembrano avere intenzione di investire.

In questo contesto, dunque, non sorprende come Intel stia creando una nuova società, con il supporto di DigitalBridge e del Boston Consulting Group (BGC), proprio in questo ambito.

La nuova entità si chiamerà Articul8 AI e, secondo quanto riportato da Reuters, sfrutterà l’hardware Intel e software open source per creare un’IA generativa in grado di assimilare immagini e testo. Il tutto grazie a un data center fornito da BGC. Secondo i giornalisti, il sistema in questione sarebbe un progetto programmato da due anni ma che, a quanto pare, è stato ben nascosto dalla compagnia americana.

A quanto pare Articul8 AI è un progetto che potrebbe interessare ad imprese impegnate nel settore finanziario, aerospaziale oltre che nelle telecomunicazioni e nell’ambito dei semiconduttori.

IA generativa, Intel presenta Articul8

Come spiegato da un portavoce Intel al sito TechCrunch “Il prodotto software AI gen di Articul8 è stato costruito da zero per soddisfare le esigenze delle imprese ed è ottimizzato per velocità di implementazione, scalabilità, sicurezza e sostenibilità, compresi i costi“.

Nella stessa e-mail, poi è stato specificato come “La piattaforma Articul8 offre funzionalità di intelligenza artificiale che mantengono i dati dei clienti, la formazione e l’inferenza all’interno del perimetro di sicurezza aziendale. La piattaforma offre inoltre ai clienti la scelta tra cloud, on-premise o implementazione ibrida“.

Secondo Reuters, la mossa di Intel di lanciare Articul8 è il suo ultimo tentativo di cercare capitali esterni per le business unit. Il produttore di chip ha scorporato l’azienda di chip per auto Mobileye, ha venduto la sua divisione di chip di memoria e intende eventualmente lanciare un’offerta pubblica iniziale della sua unità di chip programmabile.

Di fatto, con l’introduzione di Articul8 AI, Intel lancia la sfida a concorrenti come Nvidia e AMD, anch’essi impegnati nell’emergente settore dell’Intelligenza Artificiale.