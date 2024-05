Internet Archive vittima attacco DDoS, gran parte dei servizi offline

Il sito di Internet Archive, famoso per mantenere un database con contenuti Web storici e non più accessibili, è stato colpito da un massiccio attacco DDoS.

A quanto pare, l’attacco è avvenuto nel corso delle scorse ore e per un lasso di tempo non meglio precisato, il sito è stato offline. Al momento in cui è stato redatto questo articolo, la piattaforma sta lentamente recuperando l’operatività, anche se diversi servizi legati alla stessa risultano ancora non disponibili.

Ad annunciare quanto avvenuto sono stati gli account ufficiali di Internet Archive di X e Mastodon.

Sorry to say, https://t.co/rvOhn0byKe is under a ddos attack. The data is not affected, but most services are unavailable.

We are working on it. This thread will have updates.

— Internet Archive (@internetarchive) May 27, 2024