Internxt: tutti i piani cloud Premium all'80% di sconto

Internxt, uno dei servizi cloud storage più apprezzati, ha lanciato una straordinaria offerta, con un sconto dell’80% su tutti i piani premium. Con questa promozione, puoi ottenere ad esempio il piano annuale da 200 GB a partire da solo 9,20€ al mese. Scopriamo nel dettaglio le funzionalità di questo strumento.

Perchè Internxt è uno dei servizi cloud migliori

Internxt si distingue come una soluzione super affidabile per il cloud storage, uno spazio virtuale sicuro dove archiviare file importanti come foto, video e documenti. In un’epoca in cui i rischi di violazioni dei dati sono sempre più elevati, avere un sistema di archiviazione protetto diventa essenziale per evitare perdite di informazioni, problemi legali o tentativi di estorsione.

Con Internxt, i tuoi file rimangono al sicuro anche in caso di furto o compromissione del dispositivo. Questo è reso possibile grazie alla crittografia a conoscenza zero, che garantisce che solo tu possa accedere ai tuoi dati. Nessun altro, nemmeno Internxt, può vedere o utilizzare le informazioni che hai archiviato.

Un ulteriore vantaggio della piattaforma è la sua architettura decentralizzata, che frammenta i file in più server, riducendo drasticamente i rischi legati a perdite o violazioni. La trasparenza è un altro punto di forza: Internxt è completamente open-source, permettendo a chiunque di analizzare il codice e verificarne la conformità agli standard di sicurezza più elevati.

L’offerta, che include una garanzia di rimborso entro 30 giorni, è valida ancora per pochi giorni. Eventualmente si può optare anche per piani a vita. Gli sconti sono incredibili: il piano da 2 TB per esempio costa solo 180€ in questo momento, invece di 900€.

Visita il sito ufficiale di Internxt per attivare il tuo piano cloud.