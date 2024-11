Interpol blocca 20 mila domini e server per attività illecite online

Una notizia arrivata nelle ultime ore riferisce di una nuova operazione conclusa con successo contro i criminali del web. Secondo quanto riportato infatti l’Interpol sarebbe intervenuta riuscendo a bloccare ben 22.000 domini e tantissimi server coinvolti in attività cybercriminali.

L’operazione è andata in scena grazie all’unione di forze dell’ordine ed organizzazioni private di ben 95 paesi, che hanno denominato il tutto “Operazione Synergia II“.

L’Interpol blocca decine di migliaia di domini e server criminali: numerosi i sequestri

Tutto è partito l’1 aprile 2024, per arrivare a conclusione il 31 agosto. Gli attori entrati in scena, tra forze dell’ordine ed altre organizzazioni internazionali, hanno provveduto fino al primo minuto a combattere più pericoli, tra cui phishing, ransomware e furto di informazioni sensibili tramite infostealer. È stata fondamentale la collaborazione di aziende specializzate come Group-IB, Trend Micro, Kaspersky e Team Cymru che hanno fornito all’Interpol il giusto supporto tecnico.

L’Operazione Synergia II ha condotto al sequestro di diverso materiale. Sono stati catalogati infatti 59 server e 43 dispositivi elettronici, tra cui laptop, hard disk e smartphone. A finire sotto indagine sono state 65 persone, mentre altre 41 sono state tratte in arresto.

Le Operazioni nei Vari Paesi

La maggior parte dei “takedown” è avvenuta in Cina e Asia, ma altri Paesi hanno svolto un ruolo importante:

Cina : supportata dalla polizia locale, ha disattivato più di 1.037 server;

: supportata dalla polizia locale, ha disattivato più di 1.037 server; Mongolia : sono state effettuate 21 perquisizioni, con il sequestro di un server e l’identificazione di 93 persone affiliate a crimini informatici;

: sono state effettuate 21 perquisizioni, con il sequestro di un server e l’identificazione di 93 persone affiliate a crimini informatici; Macao : con il sostegno delle forze locali, sono stati mandati offline 291 server;

: con il sostegno delle forze locali, sono stati mandati offline 291 server; Madagascar : individuati 11 cybercriminali e sequestrati diversi dispositivi per ulteriori indagini;

: individuati 11 cybercriminali e sequestrati diversi dispositivi per ulteriori indagini; Estonia: sequestrati oltre 80 GB di dati, ora in fase di analisi per rilevare tracce di phishing e malware bancario.

L’Operazione Synergia II rappresenta un esempio della capacità dell’Interpol di coordinare risorse e competenze per combattere il crimine informatico, un fenomeno sempre più complesso e diffuso.