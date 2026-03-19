La tastiera dell’iPhone è stata per anni un’arma a doppio taglio: amata per la sua immediatezza, odiata per quei fastidiosi errori che si presentavano soprattutto durante la digitazione veloce.

Finalmente, dopo una lunga attesa fatta di segnalazioni, frustrazioni e tentativi di soluzioni fai-da-te, Apple si prepara a voltare pagina con il nuovo aggiornamento di iOS 26.4. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a milioni di utenti, costretti fino a oggi a convivere con caratteri fantasma, parole troncate e un’esperienza di scrittura tutt’altro che fluida.

Il problema, che si trascina ormai da diverse versioni di iOS, ha colpito soprattutto chi utilizza la digitazione veloce, una modalità ormai irrinunciabile per rispondere rapidamente a messaggi, prendere appunti al volo o scrivere email in mobilità. In pratica, toccando i tasti della tastiera durante una scrittura particolarmente rapida, alcuni caratteri apparivano solo per una frazione di secondo sullo schermo, salvo poi sparire misteriosamente dal testo definitivo. Il risultato? Frasi incomplete, errori a cascata e un senso di frustrazione crescente, aggravato dal fatto che la funzione di autocorrezione diventava quasi inutile: ricevendo sequenze di lettere mancanti, l’algoritmo non era più in grado di suggerire correzioni sensate o di completare le parole in modo affidabile.

iOS 26.4 mette fine ai problemi

A mettere la parola fine a questo bug ci pensa l’aggiornamento 26.4, che secondo le note ufficiali rilasciate da Apple introduce una «migliore precisione della tastiera durante la digitazione rapida». Ma cosa significa, concretamente, per chi utilizza ogni giorno l’iPhone? Apple non si è sbilanciata nei dettagli tecnici, ma le testimonianze degli sviluppatori e dei beta tester parlano chiaro: il nuovo sistema opera direttamente sulla logica di rilevamento degli input e sull’elaborazione del touch, intervenendo proprio dove il conflitto tra la visualizzazione istantanea dei caratteri e la loro effettiva registrazione nel buffer di testo generava la perdita di battute.

Gli esperti del settore, che hanno potuto mettere le mani sulle build di prova di iOS 26.4, raccontano di una tastiera molto più reattiva, con una netta riduzione delle lettere perse anche in condizioni di utilizzo intenso. In particolare, la gestione delle priorità degli eventi tattili è stata ottimizzata per evitare che i tocchi più rapidi vengano ignorati o scartati dal sistema. Questo significa che anche chi è abituato a scrivere con una velocità elevata potrà finalmente godere di una digitazione precisa e affidabile, senza dover più correggere manualmente errori non imputabili alla propria distrazione.

Naturalmente, resta ancora da verificare il comportamento della tastiera in situazioni più critiche: ad esempio, con l’uso di tastiere di terze parti, con funzioni di accessibilità attivate o in presenza di elevata latenza di sistema. Sono scenari che Apple promette di monitorare attentamente anche dopo il rilascio ufficiale dell’aggiornamento, grazie al feedback continuo della community e alle segnalazioni che arriveranno dagli utenti di tutto il mondo.

Nel frattempo, chi continua a subire i disagi causati da questo bug può provare alcune soluzioni temporanee in attesa dell’arrivo di iOS 26.4. Tra i consigli più diffusi ci sono il riavvio dell’iPhone, l’aggiornamento delle tastiere di terze parti installate, la cancellazione della cache delle preferenze di tastiera o, nei casi più ostinati, il contatto diretto con il supporto Apple, fornendo esempi concreti del problema riscontrato. Questi rimedi, pur non risolvendo definitivamente la questione, possono offrire un sollievo temporaneo a chi utilizza intensamente la funzione di digitazione veloce per lavoro o per comunicazioni personali.