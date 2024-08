Da tanti anni ormai, settembre è il mese dei nuovi iPhone e Apple, in questo già ricco 2024 in salsa hi-tech, sicuramente seguirà la tradizione. Notizie ufficiali al momento non sono ancora giunte ma c’è una fonte più che affidabile che potrebbe aver svelato in anticipo i piani del colosso di Cupertino: mancherebbe pochissimo ad iPhone 16.

Apple: è questo il giorno in cui sarà presentato iPhone 16?

Ad anticipare la notizia è il solito Mark Gurman. Il giornalista di Bloomberg è sicuro del fatto che il prossimo evento si terrà martedì 10 settembre e che i protagonisti dello “show” saranno gli smartphone della gamma iPhone 16 e gli AirPods ed Apple Watch di nuova generazione.

L’invito non è stato ancora consegnato alla stampa e agli influencer della sfera tech, ma per ovvi motivi l’annuncio deve essere dietro l’angolo. Tra pochi giorni ci lasceremo questo caldo agosto alle spalle, quindi il comunicato potrebbe essere diffuso già nel corso di questa settimana.

Come già anticipato, durante l’evento del secondo martedì di settembre Apple presenterà i tanto chiacchierati modelli di iPhone 16. In base alle indiscrezioni che hanno fatto capolinea in rete fino ad oggi, non si attendono stravolgimenti in termini di design ma “solo” upgrade riguardanti display, fotocamere e processore. A tal proposito, il nuovo chip A18 sicuramente garantirà maggior potenza per gestire al meglio le funzioni d’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence.

Per quanto riguarda invece Apple Watch Series 10, si vocifera di un incremento delle dimensioni del display e di uno spessore ridotto della cassa. Insomma, un aggiornamento del look che manca ormai da diversi anni.

Infine, attesi anche gli AirPods di quarta generazione. I rumor in questo caso scarseggiano, ma gli auricolari wireless probabilmente supporteranno la funzione di cancellazione del rumore. Proprio come i Pro.

iPhone 16: si attendono conferme sull’evento di settembre

Per quanto Gurman sia affidabile, è necessario attendere un comunicato ufficiale da parte di Apple.

In ogni caso, ipotizzare non costa nulla: in caso di conferma del 10 settembre come giorno dell’evento, la vendita dei nuovi iPhone 16 quasi sicuramente inizierà venerdì 20 settembre.