iPhone bollenti con iOS 18.5: che sta succedendo

Dopo il rilascio di iOS 18.5 arrivano le prime segnalazioni di disagi per gli utenti di dispositivi Apple: per i possessori di iPhone, in particolare per chi utilizza il nuovo iPhone 15 Pro Max, le ultime settimane sono state difficili. Numerosi utenti hanno segnalato bug iOS significativ.

Con iOS 18.5 gli iPhone scottano

Tra i problemi più comuni, segnalati dagli utenti sulla community ufficiale di Apple e su Reddit, c’è il calo della reattività del touchscreen, che compromette operazioni di base come la chiusura delle applicazioni o l’interazione con l’interfaccia utente.

Inoltre, sono emerse lamentele relative al surriscaldamento dei dispositivi e a una durata della batteria estremamente variabile: mentre alcuni utenti hanno riscontrato un miglioramento, altri riportano una drastica riduzione dell’autonomia.

In arrivo iOS 18.5.1

Questi malfunzionamenti hanno generato una forte pressione su Apple, spingendo l’azienda a lavorare su un aggiornamento correttivo, presumibilmente la versione iOS 18.5.1, che dovrebbe essere rilasciata a breve.

Apple deve affrontare il difficile compito di risolvere rapidamente i problemi segnalati dagli utenti, ma si tratta di un processo abbastanza usuale quando si lanciano nuove versioni del sistema operativo: non sempre tutto va liscio, spesso vengono segnalati dei problemi e Apple deve correggerli.

Alla WWDC 2025 il debutto di iOS 19

Nel frattempo Apple è impegnata per preparare il suo prossimo evento WWDC 2025, previsto per il 9 giugno. Durante l’evento, l’azienda dovrebbe presentare la prima beta di iOS 19, un momento cruciale per riconquistare la fiducia dei consumatori dopo i problemi emersi con l’attuale versione del sistema operativo.

Gli utenti, oltre alla correzione dei bug segnalati, si attendono da iOS 19 anche l’arrivo del nuovo assistente Siri potenziato dall’AI e, in generale, un forte e concreto aggiornamento di Apple Intelligence, al momento molto lontano per funzioni e prestazioni, da Gemini, ChatGPT, Copilot e tutti gli altri ecosistemi AI oggi disponibili.