Nel 2025 di Apple ci sarà sicuramente spazio per iPhone 16, declinato come al solito in quattro (o forse cinque?) versioni, ma il mercato degli smartphone il prossimo anno potrebbe accogliere anche un altro dispositivo con il logo della mela morsicata sul retro. Sì, perché si stanno intensificando le voci secondo cui tra diversi mesi sarà anche il turno della quarta generazione di iPhone SE. Ma quali le caratteristiche del dispositivo “economico”?

iPhone SE (4ª generazione): le ultime sullo smartphone “economico” del 2025

Il nuovo iPhone SE, il cui nome in codice dovrebbe essere V59, potrebbe rompere con la tradizione e portare con sé un design molto più moderno e in linea con i più recenti smartphone di Apple. Detta in altri termini, dobbiamo aspettarci un look identico o quasi a quello di iPhone 14, quindi full-screen e con Face ID al posto del Touch ID. Addio dunque a cornici spesse, pulsante fisico Home e display LCD IPS con risoluzione di 1334×750 pixel? A quanto pare, sì.

Secondo le informazioni condivise da Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg che da anni ormai svela in anticipo i piani di Tim Cook e soci, questo dispositivo non farà sua la Dynamic Island ma, proprio come iPhone 14, cederà un po’ di spazio al Face ID e alla TrueDepth Camera con il notch. Che è comunque più gradevole della spessa cornice vista sulle precedenti generazioni.

Inoltre, a gran sorpresa, nell’ultimo report si parla anche di Apple Intelligence e del suo pieno supporto. Perché a sorpresa? Beh, un iPhone SE con questa caratteristica si presenterebbe agli occhi degli utenti di gran lunga più interessante rispetto ad iPhone 15 del 2023: più economico e tecnologicamente più avanzato.

E dal momento che si parla della capacità di gestire le funzionalità di intelligenza artificiale che debutteranno ufficialmente con iOS 18.1 (inizialmente solo negli USA), si può avanzare un ipotesi anche sul motore del chiacchierato smartphone. Si tratterà dell’A18, lo stesso di iPhone 16? Difficile pensare ad una soluzione diversa da questa.