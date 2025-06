It-Wallet senza connessione a internet? Ora si può

La funzionalità di accesso offline introdotta da It-Wallet attraverso l’aggiornamento dell’app IO rappresenta un passo avanti cruciale nella digitalizzazione dei servizi pubblici italiani, garantendo l’accesso ai documenti essenziali anche senza connessione a Internet.

Con l’ultimo aggiornamento, disponibile su Play Store e App Store, gli utenti possono ora visualizzare i propri documenti digitali, come patente, tessera sanitaria, tessera europea di assicurazione malattia e carta europea della disabilità, in qualsiasi momento e luogo.

IT-Wallet anche senza connessione

Questa innovazione elimina uno dei principali ostacoli delle versioni precedenti: la necessità di una connessione cellulare o Wi-Fi per accedere ai documenti. Inoltre, l’aggiornamento assicura che tali documenti abbiano validità legale sul territorio italiano, aumentando la loro utilità pratica nella vita quotidiana.

Il funzionamento della nuova funzionalità è semplice ed intuitivo: in assenza di rete, il sistema mostrerà automaticamente una pagina dedicata con tutti i documenti disponibili, pronti per essere visualizzati a schermo intero. Questo migliora significativamente l’esperienza dell’utente, offrendo una soluzione pratica e affidabile per l’accesso ai documenti digitali in ogni situazione.

IT-Wallet: manca ancora la CIE

Il successo di It-Wallet è già evidente: circa 12 milioni di cittadini italiani utilizzano attivamente questa soluzione, con oltre 9 milioni di documenti già digitalizzati. Questi numeri testimoniano la crescente fiducia dei cittadini verso le soluzioni digitali per la gestione documentale, evidenziando il ruolo sempre più centrale di It-Wallet nella vita quotidiana.

Tuttavia, il percorso di digitalizzazione non è ancora completo. Attualmente, la carta d’identità elettronica (CIE) non è inclusa tra i documenti disponibili, ma sono previsti sviluppi futuri per ampliare ulteriormente le funzionalità del portafoglio digitale. Tra le prossime novità in programma, si prevede l’integrazione di documenti professionali, badge per l’accesso a sedi pubbliche, certificati anagrafici, elettorali e scolastici, oltre a biglietti e abbonamenti per i trasporti.

Questa evoluzione non solo semplifica la burocrazia, ma rende anche più agevole la gestione di documenti importanti, trasformando It-Wallet in uno strumento utile per milioni di italiani. Per usufruire appieno delle nuove funzionalità, è sufficiente aggiornare l’app IO all’ultima versione disponibile e seguire le istruzioni per la digitalizzazione dei propri documenti.