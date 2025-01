ITA Airways: solo per oggi offerte imperdibili per volare durante i ponti 2025

Il 2025 offre molte opportunità per organizzare vacanze sfruttando i numerosi ponti festivi. ITA Airways rende tutto ancora più interessante con una promozione speciale: uno sconto del 20% valido su diverse classi di viaggio, perfetto per chi vuole approfittare di questi periodi per esplorare nuove mete.

Un’occasione da non perdere per i viaggiatori: gli sconti di ITA Airways

La promozione di ITA Airways è attiva fino a oggi e consente di prenotare voli scontati per viaggi compresi tra il 15 gennaio e il 30 giugno 2025. Per usufruire dello sconto, basta inserire il codice BEFANA20 durante l’acquisto online.

Lo sconto è applicabile a tariffe Economy (compresa la Light), Premium Economy, Superior e Business Class, offrendo opzioni per ogni tipo di viaggiatore. I biglietti includono il bagaglio a mano e un accessorio personale, mentre per le tariffe diverse dalla Economy Light è previsto anche il bagaglio in stiva.

Il calendario del 2025 è particolarmente favorevole per pianificare lunghi weekend e vacanze. Ad esempio, il ponte tra Pasqua e la Festa della Liberazione permette di ottenere fino a 10 giorni di pausa con soli tre giorni di ferie. Anche il Primo Maggio e la Festa della Repubblica offrono occasioni ideali per viaggiare, con giornate festive che cadono in prossimità del weekend.

Non perdere questa opportunità per volare verso le tue destinazioni preferite a prezzi scontati. Visita il sito ufficiale di ITA Airways per maggiori dettagli e prenota il tuo viaggio approfittando della promozione. I ponti del 2025 non sono mai stati così convenienti!