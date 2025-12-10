KB5072033 e KB5071417: gli aggiornamenti di Windows 11 che introducono nuove funzionalità

Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti cumulativi di dicembre 2025 per Windows 11, identificati come KB5072033 e KB5071417, destinati rispettivamente alle versioni 25H2/24H2 e 23H2. Sono patch “qualitative” perché includono gli aggiornamenti di sicurezza del Patch Tuesday di dicembre, risolvendo vulnerabilità note e correggendo bug presenti nelle varie versioni del sistema operativo.

Essendo la versione 25H2 basata su 24H2, il pacchetto KB5072033 non introduce modifiche esclusive, garantendo le stesse correzioni e miglioramenti su entrambe le versioni.

Novità degli aggiornamenti KB5072033 e KB5071417 per Windows 11

File Explorer

Dark mode migliorata : Dialoghi di copia, spostamento, eliminazione, barre di progresso e visualizzazione dei grafici relativi alla gestione di file e cartelle adesso rispettano l’eventuale utilizzo del tema scuro.

: Dialoghi di copia, spostamento, eliminazione, barre di progresso e visualizzazione dei grafici relativi alla gestione di file e cartelle adesso rispettano l’eventuale utilizzo del tema scuro. Menu contestuale semplificato: Le azioni più comuni come Condividi, Copia e Sposta sono ora organizzate in un unico menu, riducendo il disordine e migliorando l’accessibilità.

Virtual Workspaces

Windows 11 introduce una nuova funzionalità accessibile da Impostazioni, Sistema, Avanzate che consente di gestire ambienti virtuali come Hyper-V e Windows Sandbox, attivandoli o disattivandoli secondo necessità.

Desktop Spotlight

Il menu contestuale del desktop, accessibile premendo il tasto destro, include “Scopri di più su questo sfondo” e “Sfondo successivo“, migliorando l’interazione con Windows Spotlight ovvero la funzionalità che mostra sfondi e immagini di qualità sul desktop e sulla schermata di blocco.

Gaming

La Full-Screen Experience (FSE) è disponibile su più dispositivi Windows 11 portatili, offrendo un’interfaccia in stile console integrata con l’app Xbox e ottimizzando le prestazioni di gioco.

Input e Tastiere

Penne con feedback aptico : offrono vibrazioni tattili per interazioni come chiusura delle finestre o ridimensionamento.

: offrono vibrazioni tattili per interazioni come chiusura delle finestre o ridimensionamento. Retroilluminazione tastiere HID migliorata: maggiore visibilità dei tasti e regolazione automatica della luminosità per il risparmio energetico.

Dispositivi mobili

Nuova gestione dei dispositivi mobili in Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, Dispositivi mobili, con possibilità di usare il dispositivo mobile come fotocamera collegata in Windows 11 o accedere ai file tramite Esplora file.

OneDrive e Ripristino

Windows 11 porta al debutto una nuova icona OneDrive in Impostazioni, Account, Home.

in Impostazioni, Account, Home. Quick Machine Recovery (QMR) ovvero la scansione automatica alla ricerca di soluzioni di ripristino e indicazioni sulle migliori opzioni in caso di problemi migliora ancora.

Impostazioni e Barra delle applicazioni

Spostamento di alcune impostazioni della tastiera e del cursore in Impostazioni, Accessibilità.

Aggiornamento delle animazioni nelle anteprime di app raggruppate sulla barra delle applicazioni.

Nuova funzionalità per condividere finestre aperte direttamente con Copilot dalla barra delle applicazioni.

Widget e Windows Share

Scelta della dashboard predefinita e numerazione degli alert nelle icone del Widget Board.

e numerazione degli alert nelle icone del Widget Board. Drag tray e condivisione file migliorate per gestione multi-file e integrazione con OneDrive.

Display e Grafica

Windows 11 ottimizza anche le performance del meccanismo alla base del collegamento dei monitor ad alta risoluzione, riducendo possibili stutter temporanei.

Disponibilità e distribuzione

Microsoft precisa che le funzionalità sono distribuite gradualmente all’intera platea di utenti Windows 11. Alcune novità potrebbero quindi comparire in fasi successive sui sistemi degli utenti finali, anche se c’è sempre la nota utilità ViVeTool che permette di forzare l’abilitazione delle varie caratteristiche usando una comoda sintassi da riga di comando.

Redmond fa inoltre presente che al momento non ci sono problemi noti legati al Patch Tuesday di dicembre 2025 e segnala che non saranno rilasciati aggiornamenti opzionali a dicembre a causa delle festività. Il rilascio di ulteriori aggiornamenti riprenderà a gennaio 2026.