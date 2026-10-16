KDE compie 30 anni: Plasma 6.8 saluta X11 e punta tutto su Wayland

Il progetto KDE celebra un anniversario importante con un aggiornamento che segna una svolta per il desktop Linux.

La nuova edizione di Plasma introduce miglioramenti grafici, strumenti più flessibili per la gestione del sistema e un’esperienza di accesso remoto ripensata per rispondere alle esigenze degli utenti moderni.

La novità più significativa riguarda però il futuro dell’ambiente grafico: il progetto sceglie di concentrare lo sviluppo su Wayland, riducendo la dipendenza da un’infrastruttura storica. La transizione non comporta l’immediata scomparsa di tutte le applicazioni meno recenti, ma cambia il modo in cui viene avviata la sessione desktop.

L’obiettivo dichiarato è costruire una piattaforma più efficiente, accessibile e pronta ad accogliere nuove funzionalità, senza trascurare le necessità di chi utilizza Linux per lavoro o per attività quotidiane.

Plasma 6.8 rinnova il desktop e migliora l’accesso remoto

L’interfaccia introduce una serie di interventi pensati per rendere l’ambiente più coerente e pratico. Le applicazioni di terze parti possono beneficiare di decorazioni aggiuntive per le finestre, comprese ombre e angoli arrotondati, anche quando non gestiscono autonomamente questi elementi. Il sistema di tematizzazione Union viene inoltre aggiornato per semplificare la personalizzazione dell’aspetto.

Tra le novità rivolte agli utenti più esperti figura kscreenctl, uno strumento da riga di comando che consente di modificare le configurazioni degli schermi e di automatizzare alcune operazioni. Anche il monitor di sistema guadagna controlli più diretti: attraverso l’interfaccia grafica è possibile assegnare determinati processi a specifici core della CPU, così da gestire meglio i carichi di lavoro.

Particolarmente interessante è il lavoro sul desktop remoto. Il server integrato migliora la reattività adattando la trasmissione alle condizioni della rete e permette di sincronizzare gli appunti in entrambe le direzioni. La modalità esclusiva consente inoltre di bloccare lo schermo fisico della macchina ospitante e creare una visualizzazione virtuale dimensionata sul computer remoto.

Queste funzioni possono risultare utili per amministrare sistemi domestici, lavorare su macchine virtuali o accedere a postazioni senza essere presenti davanti al dispositivo. L’aggiornamento interviene anche sull’accessibilità e sulla registrazione dello schermo. Un sistema di clic automatico basato sull’arresto del puntatore facilita l’interazione per chi ha difficoltà motorie, mentre lo strumento Spectacle può includere l’audio di sistema e quello del microfono nelle registrazioni.

Wayland diventa il riferimento per il futuro di KDE

La scelta architetturale più importante riguarda l’abbandono delle sessioni native basate su X11. Plasma avvia ora l’ambiente attraverso Wayland, il sistema progettato per rispondere meglio alle esigenze grafiche contemporanee. Le applicazioni che dipendono ancora dal vecchio protocollo possono continuare a funzionare grazie a XWayland, il livello di compatibilità che permette di eseguirle all’interno della nuova sessione.

La distinzione è fondamentale: non si tratta di eliminare immediatamente ogni programma storico, bensì di interrompere il supporto all’avvio di una sessione desktop separata basata su X11. Le applicazioni KDE mantengono inoltre la compatibilità con quel protocollo quando vengono eseguite in ambienti differenti.

Per chi utilizza configurazioni particolari, il cambiamento merita una verifica preventiva. Alcuni strumenti che interagiscono direttamente con il sistema grafico potrebbero richiedere adattamenti, soprattutto nelle attività di acquisizione dello schermo e controllo delle finestre. Prima di aggiornare una postazione essenziale, è quindi opportuno controllare la compatibilità delle applicazioni e delle procedure operative utilizzate.