KDE Plasma porta su Linux l'interfaccia Aero di Windows 7

KDE Plasma è un ambiente desktop sviluppato dalla comunità KDE per sistemi Unix-like, come Linux. Pardòn, GNU/Linux. È progettato per offrire un’esperienza desktop moderna, flessibile e altamente personalizzabile. Per abilitare e usare KDE Plasma, è necessario installare una distribuzione Linux che includa questo desktop environment, come Kubuntu, Fedora KDE, openSUSE Leap oppure installare direttamente KDE neon (la particolarità di KDE neon è che si concentra sull’integrazione delle ultime versioni del software KDE).

Un ambiente come KDE Plasma offre un’ampia gamma di funzionalità, tra cui un design altamente personalizzabile, un’interfaccia utente intuitiva, supporto per widget e una vasta gamma di applicazioni integrate.

KDE Plasma porta l’interfaccia Aero di Windows 7 in ambiente Linux

Vi ricordate l’interfaccia Aero di Windows 7? Le novità visuali che Microsoft introdusse nel suo sistema operativo erano una delle “punte di diamante”. Le finestre di Windows 7, proprio grazie all’impostazione Aero, avevano bordi trasparenti e luminosi; passando il cursore del mouse sopra le icone nella barra delle applicazioni, le miniature aggiornate in tempo reale mostravano il contenuto delle finestre; Aero Flip 3D consentiva di navigare attraverso le finestre aperte in modo tridimensionale; funzionalità come Snap, Shake e Peek, alcune presenti anche nelle versioni di Windows più moderne, permettevano rispettivamente di trascinare le finestre verso il bordo dello schermo per massimizzarle od organizzarle, di minimizzare tutte le finestre tranne quella selezionata scuotendo rapidamente la finestra in corso di visualizzazione, vedere rapidamente il desktop passando il puntatore del mouse sopra l’angolo destro della barra delle applicazioni.

AeroThemePlasma è un progetto che mira a ricreare l’aspetto e l’esperienza d’uso di Windows 7, nel modo più fedele possibile, su KDE Plasma. Si tratta di un progetto ancora in fase di sviluppo e test, ma l’obiettivo è quello di offrire agli utenti delle distribuzioni Linux basate su KDE Plasma la possibilità di personalizzare l’aspetto del desktop perché assomigli a quello di Windows 7. Il progetto, ospitato su GitLab, è aperto alla collaborazione e al contributo da parte della comunità di sviluppatori.

Guardate l’immagine di seguito: non è Windows 7 ma il tema AeroThemePlasma in esecuzione su una macchina Linux.

Windows 7 vive… su Linux

Sebbene alcune realtà business continuino a utilizzarlo, Windows 7 è ormai morto e sepolto. Lanciato sul mercato a luglio 2009, Microsoft ne ha ritirato ufficialmente il supporto a gennaio 2020. Almeno per la platea di utenti più ampia. A metà gennaio 2023 si è concluso anche il programma ESU (Extended Security Update), che consentiva ai clienti paganti (principalmente aziende di grandi dimensioni) di beneficiare di un periodo aggiuntivo della durata massima di 3 anni per ricevere aggiornamenti di sicurezza e altre patch per le loro installazioni di Windows 7.

Con AeroThemePlasma, gli utenti Linux possono “provare l’ebbrezza” di riportare in vita Windows 7, almeno per ciò che riguarda il suo appeal grafico. La differenza di questo tema rispetto ad altri lavori, è che non ricalca fedelmente tutti gli aspetti di Windows Aero, anche quelli che altri progetti hanno dimenticato.

D’altra parte, Windows 7 e Aero hanno rappresentato una vera rivoluzione nell’interfaccia utente di Windows: gli utenti più smaliziati, possono quindi allestire un sistema che a una prima occhiata (e anche alla seconda, terza e quarta…) sembra la storica piattaforma Microsoft ma sotto sotto pulsa il kernel Linux, con tutti gli aggiornamenti del caso.