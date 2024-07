La celebrità "più pericolosa del Web" è Emma Watson: ecco perché

Secondo una recente ricerca effettuata da McAfee, la celebrità “più pericolosa del Web” è l’attrice Emma Watson.

A quanto pare infatti, il 12,6% di siti che appaiono cercando informazioni sulla star di Harry Potter, portano a siti Web dannosi che diffondono spam nel migliore dei casi, spyware, adware e malware di altro tipo nelle peggiori eventualità.

Le query digitate sui motori di ricerca che riguardano l’attrice spaziano da “download gratuiti di Emma Watson” e “foto di nudo di Emma Watson“. Vista la mole di ricerche, i cybercriminali sfruttano tali parole chiave per attuare le proprie strategie di diffusione malware.

Emma Watson la vittima preferita dei cybercriminali: ecco tutte le altre celebrità

Secondo Paula Greve di McAfee, molti utenti si affidano ai motori di ricerca per trovare le ultime foto, video, tweet o altro materiale sulle loro celebrità preferite. Google (e non solo) offre una quantità di pagine impressionante per queste richieste e, per i cybercriminali, è facile infiltrarsi tra questi risultati e ottenere, senza particolare sforzo, nuove vittime.

La lista delle 10 celebrità più “a rischio” è la seguente:

Emma Watson Jessica Biel Eva Mendes Selena Gomez Halle Berry Megan Fox Shakira Cameron Diaz Salma Hayek Sofia Vergara

Risulta interessante notare come non vi siano uomini nella top 10. Il primo, in tal senso, è l’americano Jimmy Kimmel, conduttore di talk show alquanto popolare nel proprio paese.

Questo fenomeno non è l’unico in cui criminali informatici sfruttano celebrità per i propri scopi illegali. Basti pensare, in tal senso, ai casi di deepfake sempre più frequenti negli ultimi mesi. Tra le “vittime” di questa pratica figurano l’attore Tom Hanks e lo youtuber più famoso al mondo, ovvero MrBeast.