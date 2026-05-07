La cronologia Web potrebbe influenzare il prezzo della tua spesa

Cronologia browser e spesa alimentare vengono collegate dai data broker per creare profili pubblicitari dettagliati.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 7 mag 2026
La cronologia Web potrebbe influenzare il prezzo della tua spesa
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

La cronologia di navigazione online sta diventando una delle fonti dati più preziose per il settore pubblicitario e retail.

Un’inchiesta pubblicata da The Tyee ha mostrato come aziende di data brokerage e piattaforme adtech possano collegare il comportamento web degli utenti alle spese effettuate nei supermercati, creando profili commerciali estremamente dettagliati.

L’obiettivo non è più soltanto mostrare banner personalizzati: si tratta di prevedere abitudini di consumo e capacità di spesa. Sebbene a ricerca riguardi in modo diretto il mercato canadese, con tutta probabilità questo modus operandi è esportato anche nel vecchio continente, Italia inclusa. Nonostante alcune limitazioni dei regolamenti europei, le aziende del settore potrebbero infatti trovare del margine di manovra per forme di tracciamento.

Supermercati e piattaforme a caccia della tua cronologia

Negli ultimi quindici anni l’industria della pubblicità digitale ha costruito infrastrutture capaci di raccogliere enormi quantità di dati attraverso cookie, pixel di tracciamento, SDK mobili e sistemi di fingerprinting. L’eliminazione graduale dei cookie third-party nei browser moderni non ha fermato il settore: molte aziende hanno spostato l’attenzione verso tecniche di identificazione probabilistica e verso l’integrazione dei dati offline.

Supermercati, catene retail e piattaforme di loyalty card raccolgono dati dettagliati su ogni acquisto, dalla frequenza alla fascia oraria, dalla posizione geografica al metodo di pagamento.

La connessione tra cronologia web e acquisti fisici rappresenta uno dei passaggi più redditizi dell’intero sistema. Incrociando identificatori pubblicitari online con i dati delle carte fedeltà, le aziende riescono a ricostruire profili commerciali molto precisi, aggiornati quasi in tempo reale attraverso piattaforme che integrano e-commerce, app mobile, beacon Bluetooth nei punti vendita e servizi cloud di analytics.

Come funziona il collegamento tra browser e spesa alimentare

Il meccanismo si basa su un ecosistema tecnico estremamente frammentato. Quando un utente visita un sito web, numerosi script pubblicitari raccolgono metadati: indirizzo IP, user agent, risoluzione dello schermo, identificatori pubblicitari mobili e cronologia comportamentale.

I data broker acquistano o condividono queste informazioni con piattaforme pubblicitarie attraverso identificatori comuni come email tracciate, numeri di telefono pseudonimizzati o altri sistemi avanzati. In altri casi entrano in gioco tecniche di matching probabilistico basate su posizione geografica e routine quotidiane.

Una persona che consulta frequentemente ricette vegetariane, prodotti biologici o contenuti fitness può essere collegata a pattern di acquisto coerenti osservati nei dati retail. Gli algoritmi non cercano un’identificazione certa al 100%; lavorano su correlazioni statistiche sufficientemente affidabili per il marketing predittivo.

La crescita dei retail media network ha accelerato ulteriormente il fenomeno: grandi catene come Walmart, Kroger e Amazon hanno sviluppato sistemi che consentono ai brand di targettizzare campagne basate sugli acquisti reali dei consumatori, collegando direttamente pubblicità e conversioni offline.

Sul fronte del tracciamento, la progressiva limitazione dei cookie third-party in Safari e Firefox ha spinto il mercato verso il browser fingerprinting: una tecnica che combina parametri apparentemente innocui come font installati, GPU, fuso orario e impostazioni hardware per costruire una firma quasi unica del dispositivo, difficile da bloccare e complessa da comprendere per gli utenti. Le aziende adtech continuano inoltre a sviluppare tecniche ibride che combinano fingerprinting, identificatori mobili e dati di login provenienti dai servizi online.

Gli acquisti alimentari possono rivelare informazioni molto più profonde di quanto sembri. Diete particolari, prodotti senza glutine, farmaci OTC, integratori e acquisti ricorrenti permettono di inferire condizioni mediche, stato socioeconomico, credenze religiose o gravidanza. Alcuni studi universitari hanno mostrato che dataset apparentemente anonimizzati possono essere re-identificati con relativa facilità quando vengono combinati con altre fonti dati.

In teoria, modelli predittivi potrebbero associare determinate abitudini di acquisto a categorie di rischio sanitario o capacità creditizia, una prospettiva che ha già attirato l’attenzione di autorità privacy e ricercatori. Il GDPR europeo classifica numerose informazioni comportamentali come dati personali sensibili quando permettono inferenze sulla salute o sull’origine etnica e religiosa.

Negli Stati Uniti la situazione è più frammentata: mancano norme federali unificate equivalenti al regolamento europeo. Gran parte dell’industria continua a basarsi formalmente sul consenso degli utenti, ma banner cookie complessi e informative frammentate rendono difficile comprendere quali dati vengano realmente condivisi e con quale rete di intermediari.

Ti consigliamo anche

Google Chrome installa un modello AI locale da 4 GB senza avvisare?
IA

Google Chrome installa un modello AI locale da 4 GB senza avvisare?
Microsoft rimuove le app della barra laterale da Edge: ecco perché
Browser

Microsoft rimuove le app della barra laterale da Edge: ecco perché
Cursor Camp conquista il Web: gioco interattivo curioso e virale
Browser

Cursor Camp conquista il Web: gioco interattivo curioso e virale
Mozilla contro la Prompt API di Chrome: perché la scelta pesa sul Web
IA

Mozilla contro la Prompt API di Chrome: perché la scelta pesa sul Web
Link copiato negli appunti