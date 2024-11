La nuova AI di Amazon Olympus sarà presentata la prossima settimana?

Che Amazon stia sviluppando un modello AI multimodale non è di certo una novità. Nonostante ciò, nelle scorse ore si è diffusa online la voce di una sua ormai imminente presentazione.

Olympus, questo il nome del servizio, sarà in grado di elaborare immagini, video e testo e, secondo la testata giornalistica The Information, verrà presentato in occasione dell’evento AWS re:Invent, che si svolgerà tra il 2 e il 6 dicembre.

Amazon ha dimostrato di credere molto in questo progetto, arrivando a investire 4 miliardi di dollari finora e a palesare l’intenzione di raddoppiare questa cifra in futuro. Coinvolta nel progetto è un’altra compagnia già nota nel settore come Anthropic, famosa nel contesto AI per il suo modello AI Claude.

In ogni caso, Olympus è da considerarsi come un progetto a sé stante, che non coinvolge alcun tipo di modello AI precedente.

Olympus sarà in grado di elaborare immagini, video e testo

Per il colosso creato da Jeff Bezos questo non è di certo il primo progetto riguardante questa tecnologia.

Amazon ha già introdotto la propria IA generativa come Amazon Titan su Bedrock e si prevede che Olympus la offrirà come servizio gestito tramite quest’ultima piattaforma.

Il nuovo modello AI multimodale, d’altro canto, si presenta come alquanto interessante. Secondo quanto riportato da Reuters circa un anno fa, Olympus è stato sviluppato attraverso 2 trilioni di parametri. La lunga fase di sviluppo ha avuto anche dei momenti difficili. A marzo 2024, per esempio, si sono susseguite diverse voci di riguardo un grande affanno di Amazon per cercare di colmare il gap con la concorrenza. A quanto pare, tutto è però andato liscio.

Non ci resta che attendere qualche giorno per capire come Olympus si collocherà nel sempre più vasto panorama di modelli AI oggi in circolazione.