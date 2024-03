L'app Fitbit pronta per un grande aggiornamento a tema IA

I progressi impressionanti nel contesto dell’Intelligenza Artificiale generativa stanno portando a vere e proprie rivoluzioni in ambito software.

Google, in questo senso, sembra cavalcare con disinvoltura queste nuove tecnologie, proponendo quella che definisce come Personal AI ai propri utenti. A giovare particolarmente di tali novità, a quanto pare, sarà l’app Fitbit che, presumibilmente, potrà ben presto ottenere interessanti aggiornamenti basati proprio sull’IA.

Durante il recente evento The Check Up, Google ha affermato come è sua intenzione migliorare la raccolta dati per quanto riguarda il benessere degli utenti, sia attraverso smartwatch che via smartphone. In tal senso, Fitbit sarà dotato di un nuovo strumento IA per valutare i dati raccolti dai sensori fornendoli attraverso grafici o altre rappresentazioni di facile comprensione.

Google, però, non ha assolutamente intenzione di fermarsi a questo. Da quanto è trapelato, infatti, si parla di un chatbot con cui l’utente potrà dialogare, chiedendo maggiori dettagli rispetto alla propria salute.

Fitbit: l’app è pronta alla rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale

Un esempio pratico in tal senso? L’utente potrà chiedere consigli per quanto riguarda sonno o altre abitudini quotidiane, con il chatbot che confronterà i report sul riposo, alimentazione e routine giornaliere per offrire consigli personalizzati.

Nelle intenzioni di Google vi è di andare oltre, cercando di stabilire connessioni tra i vari parametri biometrici come frequenza cardiaca e variazione della stessa, intensità degli esercizi e altri fattori simili. Per il momento, questi progetti sono ancora in fase embrionale con test accessibili solo agli iscritti a Fitbit Labs.

Tutto ciò, però, sembra essere solo un piccolo assaggio in vista del futuro, con Google che sta lavorando anche su quello che definisce come Personal Health Large Language Model, di fatto un intero modello IA totalmente incentrato sulla salute.

Il colosso di Mountain View, con tutta probabilità, introdurrà queste novità nei suoi prossimi smartphone Pixel e dispositivi indossabili Fitbit e Pixel Watch.