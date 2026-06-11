Lenovo lancia ThinkTab X11, tablet Android rugged con batteria sostituibile

La possibilità di sostituire la batteria in pochi secondi sembrava destinata a scomparire dal mercato dei tablet. La ricerca di design sempre più sottili, chassis sigillati e certificazioni avanzate contro acqua e polvere ha progressivamente ridotto la riparabilità dei dispositivi mobili. Proprio per questo il debutto commerciale del Lenovo ThinkTab X11 merita attenzione: non si tratta soltanto di un nuovo tablet Android, ma di uno dei pochi modelli recenti che combina una batteria rimovibile con caratteristiche pensate per ambienti di lavoro difficili.

Presentato durante il Mobile World Congress 2026 di Barcellona, il ThinkTab X11 punta soprattutto a logistica, industria, trasporti, manutenzione sul campo e attività operative che richiedono dispositivi resistenti e facilmente gestibili da remoto. Alcune delle sue caratteristiche ne fanno però un prodotto adatto anche a professionisti e utenti privati alla ricerca di un tablet più robusto rispetto ai tradizionali modelli consumer.

ThinkTab X11: un tablet Android progettato per il lavoro sul campo

La famiglia Think rappresenta da anni il segmento business di Lenovo: con il ThinkTab X11, l’azienda estende questa filosofia anche al mondo Android, proponendo un dispositivo costruito per resistere a condizioni operative che metterebbero in difficoltà un normale tablet.

Il dispositivo integra una certificazione IP68, che garantisce protezione contro polvere e immersione in acqua entro limiti definiti dal produttore. Utilizzando la custodia rugged inclusa, il tablet raggiunge inoltre la conformità allo standard militare MIL-STD-810H, una serie di test che valutano la resistenza a urti, vibrazioni, escursioni termiche, umidità e altre sollecitazioni ambientali.

Chi opera in magazzini, cantieri o impianti produttivi conosce bene il problema: spesso un tablet non viene sostituito perché obsoleto ma perché si rompe. Lenovo cerca di intervenire proprio su questo aspetto, privilegiando robustezza e manutenzione.

La batteria removibile torna protagonista

L’elemento più interessante del ThinkTab X11 è senza dubbio la batteria da 10.200 mAh, rimovibile senza procedure complesse.

Da una parte questa scelta consente di sostituire rapidamente una batteria scarica con una carica, riducendo i tempi di inattività durante turni di lavoro particolarmente lunghi. Dall’altra dà modo di estendere la vita operativa del dispositivo nel corso degli anni, evitando che il degrado della batteria costringa alla sostituzione dell’intero tablet.

Ancora più interessante risulta la modalità battery-less: il dispositivo può funzionare collegato direttamente all’alimentazione senza utilizzare la batteria interna.

Si tratta di una funzione particolarmente utile per chioschi informativi, terminali industriali, sistemi installati su mezzi aziendali o postazioni operative sempre accese. Eliminando i cicli continui di carica e scarica si riduce l’usura dell’accumulatore e si semplifica la manutenzione.

Non è una soluzione completamente inedita: anche alcuni concorrenti nel segmento rugged la propongono. Tuttavia resta una caratteristica rara nel panorama Android attuale.

Hardware equilibrato e componenti ancora poco comuni

Sotto la scocca troviamo la piattaforma Snapdragon 7s Gen 3, SoC realizzato con processo produttivo a 4 nm e progettato per offrire un compromesso tra prestazioni ed efficienza energetica. Il chip utilizza una configurazione con core Cortex-A720 e Cortex-A520, accompagnata dalla GPU Adreno 810.

La configurazione disponibile prevede 8 GB di memoria LPDDR5 e fino a 256 GB di archiviazione UFS 3.1, espandibili tramite scheda microSD.

Lenovo ha scelto Android 16 come sistema operativo preinstallato e promette 4 anni di supporto software, inclusi aggiornamenti di sicurezza e strumenti di gestione per le aziende.

Il display da 10,95 pollici utilizza una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La luminosità raggiunge circa 600 nit, un valore adeguato per l’utilizzo all’aperto. La protezione affidata al vetro Corning Gorilla Glass contribuisce ulteriormente alla resistenza generale del dispositivo.

Una scelta interessante riguarda la connettività fisica. Lenovo mantiene infatti due porte USB-C 3.2, un connettore audio da 3,5 mm e il lettore microSD. Molti produttori hanno eliminato da tempo il jack per cuffie e ridotto il numero di porte disponibili; qui invece l’obiettivo è favorire l’utilizzo con periferiche professionali, scanner, lettori RFID e accessori industriali.

NFC frontale e gestione aziendale avanzata

Tra le peculiarità meno evidenti spicca la presenza di un punto di lettura NFC posizionato frontalmente. La collocazione non è casuale: facilita la scansione di badge, tag e dispositivi compatibili senza dover ruotare il tablet.

Per molte aziende che gestiscono flotte di dispositivi mobili, la semplicità operativa rappresenta un fattore determinante: Lenovo integra funzionalità di amministrazione remota e strumenti di gestione centralizzata che consentono di distribuire applicazioni, applicare policy di sicurezza e monitorare lo stato dei terminali.

In pratica il ThinkTab X11 si colloca in una categoria diversa rispetto ai tablet destinati all’intrattenimento domestico: il valore aggiunto non deriva esclusivamente dalle specifiche tecniche ma dall’integrazione con infrastrutture aziendali già esistenti.

Una proposta che guarda oltre il mercato consumer

Il segmento dei tablet rugged Android non è particolarmente affollato. Modelli come Samsung Galaxy Tab Active hanno dimostrato che esiste una domanda concreta per dispositivi resistenti, ma il numero di alternative rimane limitato.

Lenovo entra in questo settore con un dispositivo commercializzato, in Italia, al prezzo di 699 euro. La versione disponibile nel nostro Paese integra anche la connettività mobile LTE/5G.

L’obiettivo di Lenovo, nel caso del ThinkTab X11, è offrire un dispositivo affidabile, facilmente riparabile e utilizzabile per molti anni. In un mercato dominato da prodotti sempre più difficili da aprire e gestire lato hardware, la scelta di riportare al centro la batteria sostituibile rappresenta probabilmente l’aspetto più interessante dell’intero progetto.