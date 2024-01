LinkedIn presenta tre nuove funzioni per la ricerca di lavoro

Nella giornata di ieri LinkedIn ha implementato delle nuove funzionalità studiate per facilitare la ricerca di lavoro da parte degli iscritti. Nello specifico, si tratta di tre nuove funzioni disponibili sulla piattaforma.

La prima riguarda la possibilità di includere i lavori in raccolte (ovvero Job Collections), al fine di facilitare valutazione e filtraggio delle offerte. Questa funzione classifica le opportunità di lavoro rilevanti in gruppi o categorie, come organizzazioni no-profit, congedo parentale, smart working e tante altre possibili voci.

Le raccolte di lavori sono disponibili sull’app mobile di LinkedIn (iOS e Android) e sul sito Web nella parte superiore della pagina Lavori.

La seconda riguarda una pagina dedicata alle Preferenze, con un processo di ricerca che permette di selezionare parametri riguardo l’impiego, dal tipo di posizione ricercata allo stipendio richiesto. È accessibile nella parte superiore della scheda Lavori sui dispositivi mobile o nel menu a sinistra sul sito Web.

Dalle raccolte di lavori al pulsante “Sono interessato”: LinkedIn spinge sulla ricerca di lavoro

Infine, la presenza del nuovo pulsante “Sono interessato” permette al potenziale candidato di esprimere il proprio interesse per un’azienda, senza candidarsi in modo diretto.

Fare clic su questo pulsante è come lasciare un curriculum a un’azienda, esprimendo un interesse generico. Questa azione aggiunge il tuo profilo a un elenco che i reclutatori possono esaminare durante la ricerca di candidati per posizioni diverse.

Queste introduzioni di LinkedIn non arrivano a caso. Si stima, infatti, che nel 2024 l’85% di professionisti desiderano cambiare lavoro. Con queste piccole e semplici introduzioni, il social network vuole cercare di supportare questo desiderio.

Rohan Rajiv, responsabile LinkedIn nell’ambito della ricerca di lavoro, ha affermato come “L’intensità mensile della ricerca di lavoro è aumentata del 21% nel 2023 rispetto al 2022“. Dati e statistiche che dimostrano come queste introduzioni saranno di certo apprezzate dall’utenza.