L'intelligenza artificiale di Claude disponibile in Italia: ecco come provarla

Claude è un modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato da Anthropic, startup fondata da ex membri di OpenAI. La versione più recente ha sin da subito promesso prestazioni superiori rispetto ai principali concorrenti come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Claude 3 include i modelli Haiku, Sonnet e Opus, progettati per offrire migliori capacità di elaborazione del linguaggio naturale, “ragionamento” e “comprensione” del contesto rispetto alle versioni precedenti.

L’incarnazione più recente di Claude spicca per le capacità multimodali ovvero per l’abilità nel gestire prompt contenenti sia testo che immagini. Già il modello base della famiglia, Haiku, si dimostra in grado di analizzare documenti complessi in meno di 3 secondi.

Grazie alla “comprensione” del contesto ottimizzata, Claude si astiene dal rifiutare richieste innocue e integra capacità di risposta alle domande multiple, la possibilità di attenersi alle istruzioni più lunghe e articolate, mostrando un’accuratezza senza pari.

Claude: l’intelligenza artificiale e i modelli generativi di Anthropic accessibili anche dall’Italia

Cercando di anticipare sul tempo alcuni concorrenti, che stanno lavorando a nuovi prodotti innovativi sul versante delle soluzioni di intelligenza artificiale, Anthropic prova ad estendere la sua base di utenti e a metà maggio 2024 presenta nel nostro Paese (e in generale in Europa) tutti i suoi servizi.

Per provarli e utilizzarli, è sufficiente portarsi nella home page del progetto quindi fare clic su Try Claude. A questo punto è necessario effettuare la registrazione con un normale indirizzo email oppure accedere con un account Google. In ogni caso, Anthropic chiede di inserire un numero di telefono di riferimento, al quale è inviato il codice di conferma (da inserire nell’applicazione Web per concludere la procedura).

Tutta l’offerta di Anthropic disponibile in Italia

Da oggi gli utenti privati, i professionisti e le aziende d’Italia possono avvalersi dell’intera offerta di Anthropic:

Claude.ai . Si tratta del chatbot web-based che permette di formulare domande e inviare richieste al modello generativo. L’esperienza d’uso è identica sia su desktop che sui dispositivi mobili. Al primo ingresso, Claude.ai chiede di specificare il proprio nome e di accettare le condizioni di utilizzo del servizio (processo di onboarding).

Cliccando sul pulsante Sounds good, let’s begin, si può iniziare a chattare con il modello generativo.



App mobile Claude iOS . Scaricabile a questo indirizzo, è una versione gratuita di Claude che offre la stessa esperienza intuitiva della versione Web mobile. Di fatto è l'equivalente di Claude.ai disponibile sotto forma di applicazione installabile sui dispositivi mobili Apple.

. Scaricabile a questo indirizzo, è una versione gratuita di Claude che offre la stessa esperienza intuitiva della versione Web mobile. Di fatto è l’equivalente di Claude.ai disponibile sotto forma di sui dispositivi mobili Apple. Piano Claude Team. Per i professionisti e le aziende, il piano riservato a un gruppo di collaboratori consente l’accesso a tutte le funzionalità avanzate di Anthropic. Mentre le modalità di utilizzo indicate ai punti precedenti, almeno nel piano free, hanno alcune limitazioni di utilizzo su base giornaliera, Claude Team permette ai collaboratori di sfruttare tutti i modelli più evoluti.

Cos’è gratuito e quali risorse sono a pagamento

Sia Claude.ai che la app Claude per iOS sono disponibili gratuitamente. Versando un canone di abbonamento pari a 18 euro + IVA al mese, gli utenti possono abbonarsi a Claude Pro e sbloccare tutti i modelli, compreso Claude 3 Opus, uno dei modelli più avanzati sul mercato.

Il piano Team è invece offerto a partire da 28 euro + IVA per utente al mese, con un minimo di 5 persone.

Nell’articolo in cui spieghiamo il funzionamento di un Large Language Model (LLM) senza usare la matematica (o quasi), abbiamo evidenziato come la fase di addestramento rivesta un ruolo essenziale. L’utilizzo di un corpus voluminoso di testi in lingua italiana, ha permesso agli ingegneri di Anthropic di dotare Claude di un livello di “comprensione” e di fluidità elevati, anche per quanto riguarda i testi redatti nella nostra lingua.

Gli sviluppatori possono anche interagire con i modelli di Claude usando le API (Application Programming Interface): in questo modo diventa possibile arricchire le propri applicazioni con le funzionalità di intelligenza artificiale fornite da Anthropic. I prezzi delle API Claude sono differenti a seconda del modello prescelto (Haiku, Sonnet oppure Opus) e prevedono costi variabili per Megatoken (1 milione di token elaborati, sia in input che in output).