Linux 7.2 supera 43 milioni di righe: quanto è cresciuto il kernel

Il kernel Linux ha superato i 43 milioni di righe complessive su Linux 7.2. Un traguardo che riflette l’evoluzione costante del progetto open source più diffuso nei server, nei supercomputer, nei dispositivi embedded e nell’infrastruttura cloud mondiale.

La crescita non è solo numerica: incorpora nuove architetture hardware, driver aggiornati, interventi sulla sicurezza e ottimizzazioni delle prestazioni. L’analisi condotta con l’utility cloc conferma che il repository continua a espandersi anche mentre gli sviluppatori rimuovono attivamente il codice obsoleto, una pratica consolidata nel progetto da anni.

Non solo righe di codice: ance il repository cresce

Secondo le statistiche pubblicate da Phoronix, il repository Git di Linux 7.2 raggiunge 43.898.743 righe totali, di cui 33.653.681 di codice effettivo, 5.211.184 vuote e 5.033.878 di commenti. Rispetto alla versione 7.1, l’incremento supera il milione di righe in un solo ciclo di sviluppo. Il repository conta oltre 108.000 file, a conferma della complessità raggiunta da un progetto che integra il contributo di migliaia di sviluppatori provenienti da aziende, università e comunità open source distribuite in tutto il mondo.

Il componente più esteso dell’intero kernel rimane la directory dei driver grafici AMD: AMDGPU e AMDKFD insieme superano i 6,35 milioni di righe. La crescita è alimentata dal supporto a nuove generazioni di GPU, con l’aggiunta di funzionalità per la gestione energetica, l’accelerazione del calcolo e il processing video.

È utile precisare che una parte consistente di questo codice è composta da definizioni hardware, registri e tabelle generate automaticamente, non da logica algoritmica complessa.

Pulizia e nuove funzionalità vanno di pari passo

Uno degli aspetti più significativi del ciclo di sviluppo di Linux 7.2 riguarda il lavoro parallelo di manutenzione e innovazione.

Gli sviluppatori hanno eliminato driver privi di aggiornamenti, componenti legati a hardware obsoleto e porzioni di codice relative a piattaforme datate, incluso il progressivo abbandono del supporto per Intel i486.

A compensare il codice rimosso arrivano nuove funzionalità concrete: aggiornamenti dell’infrastruttura Rust, ottimizzazioni della gestione della memoria, novità per il sottosistema grafico e ulteriori interventi sulla sicurezza degli strumenti di profiling e dei componenti crittografici.

Linux deve supportare un ecosistema hardware vastissimo

Le dimensioni del kernel sono la diretta conseguenza della varietà dell’hardware moderno. Linux garantisce il funzionamento su processori x86, ARM, RISC-V, Power e mainframe IBM, oltre a supportare acceleratori AI, GPU, controller di rete, dispositivi embedded, storage enterprise e migliaia di periferiche differenti. Ogni piattaforma richiede driver dedicati, API interne, documentazione e test specifici.

Per questo il numero di righe cresce anche quando gli sviluppatori investono risorse significative nella semplificazione del codice esistente. L’obiettivo del progetto non è contenere artificialmente le dimensioni del repository, ma mantenere una base coerente, sicura e manutenibile: rimuovendo ciò che non serve più, aggiungendo il supporto che le tecnologie più recenti richiedono.