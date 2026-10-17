Linux arriva su iPad con LinPad: ecco come funziona il nuovo progetto

L’iPad può diventare qualcosa di più di un tablet dedicato alla navigazione, alla lettura e alla produttività mobile.

Un progetto chiamato LinPad propone infatti un ambiente Linux utilizzabile direttamente sul dispositivo, con un’interfaccia desktop, un terminale e applicazioni pensate per lavorare come su un computer tradizionale.

L’iniziativa, raccontata da OS X Daily, si rivolge soprattutto agli appassionati di informatica e agli sviluppatori interessati a superare alcune limitazioni del sistema operativo Apple. Non si tratta di sostituire completamente iPadOS, ma di affiancargli un ambiente alternativo per eseguire programmi e sperimentare nuovi flussi di lavoro. La proposta è interessante, anche se l’installazione richiede una certa familiarità con gli strumenti tecnici.

Come funziona LinPad e quali applicazioni offre

Il progetto utilizza Alpine Linux e presenta un desktop con finestre affiancabili, terminale e programmi come Firefox e Visual Studio Code.

L’obiettivo è consentire attività di sviluppo, navigazione e gestione dei file all’interno di un’interfaccia più vicina a quella di un computer. L’ambiente rimane locale: non occorre collegarsi a un server remoto per avviare le applicazioni, mentre il sistema operativo originale continua a gestire il dispositivo.

Dal punto di vista tecnico, LinPad non è una macchina virtuale tradizionale. L’applicazione si basa sul lavoro di iSH e traduce le chiamate di sistema Linux affinché i programmi possano funzionare nell’ambiente consentito da iPadOS. Questa scelta permette di integrare strumenti Linux senza avviare un kernel ospite separato, ma comporta anche differenze rispetto a un’installazione Linux su un PC.

La compatibilità dichiarata riguarda gli iPad con chip Apple della serie M, a partire da M1, e iPadOS 17 o versioni successive. Il progetto è ancora in fase preliminare: alcune funzionalità e prestazioni devono quindi essere valutate direttamente sul dispositivo, senza presumere che ogni programma Linux funzioni esattamente come su un computer tradizionale.

Installazione, prestazioni e limiti da conoscere

LinPad non è disponibile attraverso il normale download dall’App Store. Per installarlo bisogna ricorrere al sideloading, cioè caricare l’applicazione attraverso strumenti esterni come AltStore, seguendo le istruzioni pubblicate dallo sviluppatore.

Questa procedura richiede maggiore attenzione rispetto all’installazione di un’applicazione ordinaria e rende il progetto meno immediato per chi non ha esperienza con la gestione di software al di fuori del negozio ufficiale.

Un altro aspetto importante riguarda le prestazioni. LinPad può utilizzare la compilazione Just-in-Time (JIT), che traduce il codice durante l’esecuzione in istruzioni native ARM64. Per attivare questa modalità viene impiegato StikDebug; senza di essa, l’ambiente ricorre a un interprete, con un rallentamento significativo. Esistono inoltre limitazioni rispetto a un sistema Linux completo, soprattutto per le funzionalità che dipendono da specifici meccanismi del kernel.

L’installazione iniziale occupa circa 3 GB, uno spazio destinato a crescere quando si aggiungono programmi e pacchetti. Per chi vuole sperimentare, programmare o utilizzare strumenti familiari in mobilità, il progetto può rappresentare un’opportunità concreta. Chi invece necessita di compatibilità garantita con qualsiasi applicazione Linux dovrebbe valutare attentamente le proprie esigenze prima di adottarlo. Per approfondire la conoscenza di LinPad, consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale del progetto.