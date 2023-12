Linux batte Windows 11, più veloce in ambito gaming

Le prestazioni delle principali distribuzioni Linux hanno fatto segnare un deciso balzo in avanti nel corso degli ultimi anni. Complici una serie di ottimizzazioni effettuate a livello kernel, Linux ha potuto abbracciare in maniera più completa le migliorie implementate in hardware (ad esempio sui processori).

Prendendo in esame tre popolari distribuzioni come PopOS, Nobara OS e Arch Linux, si è potuto dimostrare che le performance da queste fatte registrare in ambito gaming sono assolutamente comparabili, se non migliori, rispetto a quelle di Windows 11.

Layer di compatibilità Valve Proton

Valve Proton Compatibility Layer è un componente software sviluppato da Valve per la piattaforma di distribuzione digitale di giochi Steam. Proton è progettato per migliorare la compatibilità dei giochi Windows con il sistema operativo Linux.

Si tratta di una soluzione che consente agli utenti di eseguire giochi progettati per Windows sui sistemi Linux senza la necessità di configurazioni complesse o l’emulazione completa del sistema operativo Microsoft. Proton si basa su Wine ma estende tale progetto con una serie di miglioramenti specifici per i giochi e l’integrazione con Steam.

Perché PopOS, Nobara OS e Arch Linux

Arch Linux è considerabile come la distribuzione più simile alle “ricette” più classiche. Offre un’installazione del “pinguino” minimalista, che richiede la personalizzazione da parte dell’utente per ottenere il risultato migliore. Allo stesso tempo, assicura alcuni aggiornamenti software cruciali che permettono alla distribuzione di brillare in termini di performance. D’altra parte lo stesso SteamOS 3 di Valve, che alimenta Steam Deck, è proprio basato su Arch Linux.

Sia PopOS che Nobara OS, invece, risultano molto più amichevoli per i principianti. Sono fornite di default con una vasta schiera di applicazioni e plugin, molti dei quali progettati per i giochi.

PopOS è basato su Ubuntu: creato da System76 include Steam, Proton e Lutris. Nobara OS è una versione modificata di Fedora Linux ed è progettata specificamente per i giocatori, con driver OBS, Wine e Nvidia di terze parti, solo per citare alcune delle funzionalità integrate.

I risultati dei test e il confronto con le prestazioni di Windows 11

Nei test effettuati con le tre distribuzioni Linux citate in precedenza, Nobara OS è riuscito a garantire 100 frame per secondo (fps) nei vari titoli gaming oggetto di verifica. Arch Linux e PopOS, invece, hanno fatto segnare rispettivamente 99 e 95 fps mentre Windows 11, sullo stesso sistema di test, non è andato oltre i 94 fps.

I tecnici di ComputerBase, che si sono occupati di lanciare i benchmark, spiegano di aver utilizzato un sistema di riferimento basato su AMD Ryzen 7 5800X (non 3D) e scheda grafica dedicata Radeon RX 6700 XT.

I giochi testati includevano Cyberpunk 2077, Forspoken, Rachet & Clank, Starfield e The Talos Principle II. Va tenuto nella dovuta considerazione che sono tutti videogiochi specifici per Windows, eseguiti tramite il livello di compatibilità Proton di Valve sulle tre piattaforme Linux.

Credit immagine in apertura: iStock.com/Nuclear_lily