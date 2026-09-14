L'ultimo aggiornamento di Windows 11 può lasciare i PC senza audio

Un aggiornamento cumulativo di Windows 11 distribuito negli ultimi giorni ha introdotto un problema che può compromettere l’audio su una parte dei PC.

La segnalazione riguarda KB5124008, pubblicato da Microsoft l’8 settembre per Windows 11 24H2 e 25H2. Il difetto interessa una categoria specifica di periferiche USB e può manifestarsi con assenza di suono, anomalie nei controlli audio o difficoltà nell’utilizzo del microfono. Microsoft ha inserito il problema tra quelli noti e ha comunicato di essere al lavoro su una correzione. Per gli utenti colpiti, quindi, la diagnosi deve partire dalla verifica dell’aggiornamento installato e dalla natura della periferica, prima di attribuire il malfunzionamento a un guasto hardware.

Quali dispositivi sono coinvolti dal problema

La causa riguarda le periferiche classificate come USB Audio Class 1.0, uno standard che consente a Windows di gestire dispositivi audio USB compatibili senza dipendere necessariamente da un software proprietario. Microsoft segnala che il malfunzionamento può impedire l’avvio corretto dell’hardware e, in Gestione dispositivi, può comparire il messaggio “Questo dispositivo non può essere avviato”.

Il comportamento non è identico in tutte le configurazioni. Alcuni dispositivi continuano infatti a funzionare con una configurazione stereo standard, mentre incontrano errori quando utilizzano modalità audio multicanale. Tra gli scenari citati da Microsoft figurano configurazioni a 8 canali e a 3 canali. In presenza del difetto possono inoltre diventare poco reattive le impostazioni dedicate al suono e il controllo del volume.

Esistono anche segnalazioni relative al microfono. Il dato è stato riportato da Windows Latest e amplia l’impatto potenziale oltre la sola riproduzione: una periferica USB utilizzata per comunicazioni vocali può quindi presentare problemi sia nell’acquisizione sia nella gestione dell’audio. Non risulta invece che il problema coinvolga indiscriminatamente tutte le periferiche USB o tutte le configurazioni audio di Windows 11.

Come verificare il problema e cosa fare nell’attesa

La prima verifica consiste nell’accertare che il PC utilizzi l’aggiornamento KB5124008. Il pacchetto porta Windows 11 24H2 alla build 26100.9445 e Windows 11 25H2 alla build 26200.9445. Il controllo può essere effettuato dalla cronologia di Windows Update, mentre il numero della build compare nelle informazioni del sistema.

Quando la periferica coinvolta offre diverse modalità operative, Microsoft indica come possibile mitigazione il passaggio temporaneo a 2 canali. Alcuni utenti hanno infatti riferito il ripristino dell’audio dopo questa modifica. Si tratta però di una misura provvisoria: non corregge il difetto e può risultare inadatta per chi utilizza apparecchiature che richiedono una configurazione multicanale.

La patch di settembre ha comunque un’importante finalità di sicurezza: il rilascio corregge 966 vulnerabilità, comprese due falle zero-day. Dopo la distribuzione sono emerse anche altre segnalazioni, tra cui arresti di Esplora file, schermate nere, problemi con applicazioni dipendenti da macchine virtuali Linux e anomalie su alcuni sistemi AMD. Microsoft non ha ancora indicato una data precisa per la correzione del difetto audio; perciò la pagina di supporto relativa a KB5124008 resta il riferimento da controllare per eventuali aggiornamenti.