Mac Mini: Apple svela involontariamente il nuovo modello

Il 2024 di Apple non è ancora terminato. Anzi, secondo le più recenti indiscrezioni, ottobre sarà un mese particolarmente importante per la categoria Mac. A tal proposito, è stato scoperto nel codice di macOS un chiarissimo riferimento ad un inedito Mac Mini dotato, tra le altre cose, di cinque porte USB-C. Tra poche settimane il suo annuncio? Probabilmente sì.

Il Mac Mini con M4 e 5 porte USB-C sarebbe dietro l’angolo

A firmare questa notizia è l’utente @aaronp613, che ha condiviso uno screen su X. La stringa di codice non lascia spazio ad alcun dubbio, poiché si legge “Apple silicon Mac mini (5 port)”. Sulla base delle informazioni diffuse da Mark Gurman, il più che affidabile giornalista di Bloomberg, questo nuovo computer made-in-Cupertino dovrebbe essere caratterizzato da un design più compatto rispetto al modello M2 oggi in commercio e dalla presenza ben cinque porte USB-C / Thunderbolt 4.

Gurman è fortemente convinto che il prossimo Mac Mini sarà piccolo quasi quanto una Apple TV, che il suo motore sarà il chip M4 (anche nella versione Pro) e che non sarà dotato di porte USB di tipo A. Facendo un confronto, il modello più recente – lanciato nel 2023 – dispone di quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, una Gigabit Ethernet per una connessione cablata e una porta da 3,5mm per cuffie e speaker.

Ad ottobre, ancora secondo voci di corridoio, sarà il turno anche di altri Mac M4 (questo chip è al momento una esclusiva degli ultimi iPad Pro, ndr), probabilmente iMac e MacBook Pro ancora una volta da 14 e 16 pollici. Per un MacBook Air M4 invece bisognerà quasi sicuramente attendere il primo trimestre del 2025.

L’evento autunnale, infine, potrebbe regalare anche un’altra sorpresa: dal momento che l’ultimo aggiornamento risale addirittura al 2021, l’iPad Mini di settima generazione potrebbe fare capolino il prossimo mese, con un hardware in grado di supportare Apple Intelligence.