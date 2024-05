MacBook pieghevole nel 2026: potrebbe costare oltre 3000$

Da mesi ormai circolano voci secondo cui Apple starebbe lavorando a uno o più dispositivi foldable. A differenza della concorrenza (Samsung e Google principalmente), la società californiana non avrebbe però concentrato la sua attenzione su smartphone e tablet. Il primo pieghevole made-in-Cupertino potrebbe infatti essere un MacBook.

Il MacBook pieghevole potrebbe debuttare nel 2026

In queste ore è tornato a parlare del MacBook pieghevole una delle più attendibili fonti riguardanti il mondo Apple, Ming-Chi Kuo. Secondo quest’ultimo il laptop futuristico, inizialmente previsto per il 2027, potrebbe in realtà debuttare un anno prima.

Apple starebbe valutando diverse opzioni, ma avrebbe deciso di abbandonare l’idea di un display da 20,3 pollici per sposare invece quella di un pannello leggermente più piccolo, precisamente da 18,8 pollici. È assolutamente convinto di ciò anche l’analista Ross Young, altra fonte molto affidabile. In tal caso, quando “chiuso”, il foldable avrebbe le dimensioni di un MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione.

Apple vuole ridurre al minimo le pieghe sul display, […] di conseguenza i costi del pannello e della cerniera saranno molto elevati. Le attuali stime preliminari si aggirano intorno ai 600-650 dollari e 200-250 dollari rispettivamente.

Il MacBook pieghevole, poi, potrebbe essere alimentato dal chip M5, atteso proprio per il 2026. Ma quanto costerà? Secondo Kuo, tenendo in considerazione i costi di produzione, il prezzo del laptop foldable potrebbe avvicinarsi a quello del Vision Pro. Il visore, presto disponibile anche in altri paesi, ha un prezzo di partenza di 3.499 dollari.

Il 2026 non è dietro l’angolo, ma non è nemmeno così lontano. Se quelli appena descritti sono davvero i piani di Apple, allora significa che dovrà presto debuttare anche una versione di macOS utilizzabile con i comandi touch. E a quel punto, cosa ne sarà di iPadOS, il sistema operativo oggi considerato l’unico vero limite dei tablet dell’azienda statunitense?

Concept immagine di copertina via @MajinBuOfficial