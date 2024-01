Mail Tiscali non funziona: cosa succede

Già da ieri 25 gennaio 2024, in tarda serata, si rincorrono le segnalazioni: le caselle di posta elettronica Tiscali non funzionano più correttamente e non è possibile accedervi né da Web né tramite client. Nel momento in cui scriviamo, se si prova a utilizzare la mail Tiscali con un client di posta tradizionale, capace di condividere i messaggi ricevuti dal server remoto, si ottengono risposte anomale quali Account is temporarily unavailable oppure Authenticaton failed.

Il problema si presenta indipendentemente dal protocollo utilizzato per accedere alla casella email Tiscali: IMAP o POP3. Provando ad effettuare il login dall’interfaccia Web, Tiscali Mail espone l’errore seguente: “Sistema momentaneamente non disponibile ti preghiamo di riprovare più tardi“.

Ancora oscure le motivazioni del problema che impedisce l’accesso alla mail Tiscali

Nel momento in cui scriviamo, Tiscali non ha ancora informato gli utenti sulle cause del problema e sui tempi di risoluzione.

Eppure, le difficoltà sembrano su larga scala (non quindi limitate a un numero ristretto di utenti), come confermano le segnalazioni piovute su DownDetector. D’altra parte, è possibile verificare il malfunzionamento dei server di posta Tiscali anche tramite Email Server Test di dotcom-monitor.

Impostando la schermata dello strumento così come in figura, si vedrà comparire un errore. Allo stesso modo, provando una connessione via Telnet (ad esempio telnet imap.tiscali.it 993 ), anch’essa non andrà a buon fine: non si riceve risposta oppure il server remoto non accetta l’invio del comando USER per iniziare la procedura di autenticazione.

Il comportamento è identico indipendentemente, dicevamo, dai server di posta Tiscali utilizzati. In questa pagina l’operatore di telecomunicazioni riassume i parametri per la configurazione del suo servizio di posta elettronica.

Qual è la sorte dei messaggi inviati verso le mail Tiscali?

Al momento, provando a inviare email verso account Tiscali non abbiamo ancora ricevuto messaggi del tipo “Mail Delivery Subsystem“. All’invio di un messaggio, il server di posta elettronica del mittente e del destinatario interagiscono per gestire il trasferimento dell’email. Se si verifica un problema durante il processo di consegna, Mail Delivery Subsystem può generare un messaggio automatico di notifica per informare il mittente sull’esito della consegna e sulla ragione del fallimento.

Non è dato sapere la sorte dei messaggi di posta inviati verso le mail Tiscali durante queste ore di “down” del servizio. Verosimilmente, dovrebbero risultare consegnati con qualche ora di ritardo. Posto che la problematica riguardi esclusivamente la piattaforma di accesso agli account di posta e non il mail transfer agent (MTA) dell’operatore nel suo complesso.

Tuttavia, il tempo che trascorre prima che un’email non consegnata venga restituita al mittente dipende dalla configurazione specifica del server di posta elettronica del destinatario e del mittente. Non esiste un intervallo di tempo standard per tutte le situazioni, e i tempi possono variare considerevolmente. In generale, i server di posta elettronica fanno diversi tentativi di consegna prima di restituire un messaggio di errore al mittente. Questi tentativi possono estendersi su diverse ore o giorni, a seconda delle politiche del provider di posta elettronica.