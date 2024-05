Malware Durian: massiccio attacco hacker nordcoreani a Corea del Sud

Stando a quanto segnalato da Kaspersky, un gruppo di hacker nordcoreani noti come Kimsuky ha lanciato un nuovo e temibile malware noto come Durian.

Questo, a quanto pare, sembra essere protagonisti di una massiccia campagna attuata nei confronti di aziende sudcoreane che si occupano di fintech e criptovalute.

La società di sicurezza informatiche ha segnalato i primi casi registrati di attacchi lo scorso 9 maggio e, da allora, gli esperti hanno registrati una forma di attacco persistente, attuata attraverso un software, teoricamente legittimo, adottato dalla maggior parte di aziende sudcoreane del settore.

Secondo le analisi, Durian agisce come un installer e, una volta infettato un dispositivo, agisce continuando ad installare altri malware su di esso. Tra i vari agenti malevoli scaricati da Durian figura anche una temibile backdoor, nota come AppleSeed, oltre a un tool proxy conosciuto come LazyLoad e tanti altri agenti malevoli o strumenti legittimi utilizzati in modo improprio dai cybercriminali.

Our latest APT trends for Q1, 2024 if now live and includes a look at some of the more interesting APT activities revealed during Q1, including Careto APT reappearance, hacktivist activity, and much more.

Full report ⇒ https://t.co/yTe8mxePF1 pic.twitter.com/37N8ZGliZA

— Kaspersky (@kaspersky) May 9, 2024