Malware Yontoo, l'incubo del tuo browser Web: come evitare l'infezione

Quando si parla di browser Web, pochi agenti malevoli possono essere fastidiosi da affrontare quanto Yontoo.

Stiamo parlando di un adware, noto per generare una quantità smisurata di pubblicità intrusive sul browser che prende di mira. Fingendosi un’estensione lecita, questo malware si è riuscito a diffondere con una certa facilità online, raccogliendo dati e monitorando le abitudini di navigazione della vittima.

Yontoo agisce modificando le pagine Web visualizzate, aggiungendo degli annunci pubblicitari extra che, come è facile intuire, rallentano la visita dei siti e rendono la navigazione un vero e proprio incubo. Inoltre, a livello di privacy, è facile intuire come l’adware costituisca una minaccia: i dati raccolti, infatti, possono essere venduti sul Dark Web o sfruttati in qualunque altro modo dai cybercriminali.

La diffusione dell’adware avviene attraverso bundle con software apparentemente leciti, falsi avvisi di aggiornamento e altri metodi infidi di questo tipo. A volte basta un semplice clic per installare l’estensione infetta e trovarsi ad avere a che fare con Yontoo e tutte le annesse conseguenze.

Yontoo, come prevenire l’infezione dell’adware?

Altro punto di forza di questo adware è, senza ombra di dubbio, la sua adattabilità.

Dalle sue grinfie non scappa nessuno: che si parli di sistemi operativi come Windows, Linux e Mac o dei browser (da Firefox a Chrome, fino a Edge), Yontoo non risparmia nessuno. Proprio per questo è necessario attuare alcune strategie per evitare di avere a che fare con questo agente malevolo.

Mantenere aggiornato il proprio antivirus ed eseguire scansioni periodiche del sistema può aiutare a ridurre in modo considerevole i rischi. Allo stesso tempo, fare grande attenzione alle estensioni browser installate, evitando quelle sospette, può abbassare ulteriormente il livello di pericolo.

Altre pratiche utili per evitare incontri spiacevoli con questo adware, o con altri elementi simili, risultano essere: