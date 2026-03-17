Manus lancia My Computer, l'agente AI che lavora sui file locali

Nel panorama in rapida evoluzione dell’automazione personale e aziendale, una nuova protagonista si affaccia con l’obiettivo di ridefinire il concetto stesso di assistente virtuale: Manus.

L’azienda, nota per il suo approccio pionieristico, ha annunciato nelle scorse ore il lancio di My Computer, una soluzione che promette di mettere finalmente “gli utenti al comando” delle proprie tecnologie. Questa applicazione desktop rappresenta una svolta epocale: integra infatti un agente AI direttamente all’interno dei file locali e delle applicazioni già presenti sul computer, permettendo di interagire con il sistema in modo nuovo, efficiente e, soprattutto, controllato.

La promessa di Manus è chiara: spostare il baricentro dell’innovazione dagli assistenti di chat tradizionali a veri e propri agenti autonomi capaci di leggere, modificare e avviare applicazioni direttamente sul dispositivo personale. Un cambiamento che segna un’escalation nel settore, già popolato da nomi come OpenClaw, Anthropic e Perplexity, e che segna una tappa decisiva nell’integrazione tra modelli linguistici avanzati e ambienti locali.

In questa corsa all’innovazione, My Computer si distingue per la capacità di eseguire comandi da prompt, consentendo agli utenti di affidare all’agente operazioni come la gestione di file, l’apertura di programmi e l’automatizzazione di processi ricorrenti.

My Computer potrebbe rivoluzionare il rapporto tra utenti e PC

Gli scenari di utilizzo sono molteplici e spaziano dall’organizzazione di archivi fotografici personali fino all’assistenza nello sviluppo software, ad esempio nella creazione di progetti in Swift.

Ma ciò che davvero differenzia My Computer è la sua capacità di ottimizzare le risorse hardware del dispositivo. L’agente, infatti, può sfruttare la GPU inattiva per addestrare modelli di machine learning o per eseguire grandi modelli linguistici direttamente in locale. Questa scelta non solo riduce la dipendenza dal cloud, ma permette anche di mantenere i dati sensibili all’interno dell’ecosistema personale dell’utente, garantendo così un livello superiore di privacy e controllo.

Naturalmente, l’integrazione così profonda tra agenti e sistema operativo impone una riflessione seria sulle implicazioni di sicurezza. L’applicazione richiede un’autorizzazione esplicita prima di procedere con l’esecuzione di comandi tramite linea di comando, offrendo opzioni come “Always Allow” per le attività ritenute sicure o “Allow Once” per un controllo più granulare e puntuale. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia: la reale efficacia di queste misure dipenderà dall’implementazione delle policy di sicurezza, dalla presenza di audit log affidabili e da meccanismi efficaci di prevenzione contro l’esecuzione di comandi dannosi.

Cosa ne pensano gli utenti e gli addetti ai lavori?

Le reazioni della comunità tech non si sono fatte attendere. Da una parte, sviluppatori e ingegneri accolgono con entusiasmo la possibilità di collegare agenti AI a strumenti di sviluppo come Python e Xcode, aprendo la strada a nuove frontiere dell’automazione personale e professionale. Dall’altra, non mancano le preoccupazioni da parte degli esperti di sicurezza, soprattutto in relazione all’esecuzione di comandi locali e al potenziale rischio associato agli accessi remoti via smartphone. Un interrogativo rimane ancora aperto: chi sarà responsabile in caso di errori o perdita di dati causati da un comando errato?

Per chi fosse interessato a testare in prima persona le potenzialità di questa nuova soluzione, My Computer è disponibile sul sito ufficiale di Manus sia per macOS che per Windows. È fortemente consigliato, però, di valutare con attenzione le impostazioni di accesso predefinite e le opzioni di autorizzazione offerte dall’applicazione, per garantire un’esperienza d’uso sicura e personalizzata.