Marc Levoy, ingegnere ex Google adesso in Adobe, padre dell’app Pixel Camera e pioniere della fotografia computazionale, che ha appena lanciato Project Indigo. Questa nuova app fotografica per iPhone, sviluppata all’interno di Adobe Nextcam, promette di ridefinire gli standard qualitativi degli scatti realizzati con smartphone. Tra le sue innovazioni principali spiccano la combinazione di 32 fotogrammi in un unico scatto, un sistema di super-risoluzione multi-frame, l’assenza di ritardo nello scatto (zero shutter lag) e la rimozione dei riflessi con un semplice tocco.

Cos’è Project Indigo

Conosciuto per aver trasformato la fotografia su smartphone grazie alle tecnologie HDR+ e Night Vision introdotte sui Google Pixel, Marc Levoy punta ora a superare tramite il software i limiti hardware delle fotocamere mobili.

Project Indigo è una suite avanzata di funzionalità, progettata sia per professionisti che per appassionati di fotografia, con un focus particolare sulla qualità dell’immagine e sulla fedeltà ai dettagli.

L’applicazione è gratis ed è attualmente disponibile per i modelli iPhone Pro e Pro Max a partire dalla serie 12, oltre che per i dispositivi non-Pro dalla serie 14 in poi. Grazie a sofisticati algoritmi, Project Indigo è in grado di ridurre il rumore digitale preservando i dettagli naturali delle immagini.

Una delle caratteristiche più innovative di questa app fotografica per iPhone è il sistema che sfrutta i micromovimenti della mano per catturare prospettive leggermente diverse. Questo processo permette di ricostruire dettagli reali senza ricorrere a interpolazioni artificiali, garantendo una nitidezza superiore, particolarmente evidente durante l’utilizzo dello zoom digitale.

Un altro punto di forza di Project Indigo è il suo approccio al realismo tonale. A differenza di molte tecnologie HDR convenzionali, che spesso esagerano i contrasti, questa app mantiene un equilibrio naturale nei toni. Inoltre, supporta l’esportazione delle immagini in formati JPEG e DNG, offrendo una maggiore flessibilità in post-produzione grazie alla profondità di colore a 16 bit per canale.

La modalità notturna di Project Indigo si adatta automaticamente alla stabilità del dispositivo, rendendola ideale per scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Per i fotografi più esigenti, l’app offre controlli manuali completi, tra cui esposizione, tempi, ISO e bilanciamento del bianco. Una funzione specifica per le esposizioni lunghe consente di creare effetti suggestivi come acqua setosa in movimento o light painting.

Project Indigo per Android

Adobe Nextcam ha già annunciato lo sviluppo di una versione per dispositivi Android. Questa versione includerà funzionalità aggiuntive come il bracketing di esposizione e fuoco, modalità panorama e ritratto avanzato, oltre a capacità di elaborazione video computazionale, ampliando ulteriormente le possibilità creative offerte da Project Indigo.