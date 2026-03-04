Mare Fuori 6 è disponibile: ecco come vederla in streaming dall'estero

I primi episodi di Mare Fuori 6 sono disponibili in streaming su Rai Play, ecco come fare per vederli anche dall'estero.
Davide Raia
Pubblicato il 4 mar 2026
Mare Fuori 6 è disponibile: ecco come vederla in streaming dall'estero

I primi episodi di Mare Fuori 6 sono ora disponibili in streaming su Rai Play, in modo completamente gratuito. Si tratta della prima parte della sesta stagione. Sulla piattaforma, infatti, è possibile guardare i primi 6 episodi della nuova stagione. La parte finale, in ogni caso, non si farà attendere. L’appuntamento con i nuovi episodi è fissato per il prossimo 11 marzo.

Per guardare Mare Fuori 6 in streaming dall’estero è necessario raggiungere Rai Play utilizzando una VPN. L’opzione giusta su cui puntare in questo momento è rappresentata da Surfshark, servizio di riferimento per il settore delle VPN.

Grazie alla promozione in corso, i nuovi utenti possono attivare Surfshark con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese. Il prezzo scontato è riservato agli utenti che sceglieranno l’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento, con una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark.

Accedi qui a Surfshark

Mare Fuori 6: la sinossi e le date da ricordare

La sesta stagione di Mare Fuori è disponibile su Rai Play con i primi 6 episodi. Gli altri episodi arriveranno il prossimo 11 marzo. Successivamente ci sarà anche la trasmissione su Rai 2, in prima serata.

Per vedere la serie dall’estero basta raggiungere Rai Play utilizzando una VPN. La scelta giusta è Surfshark VPN, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese.

Accedi qui a Surfshark

Ecco la sinossi ufficiale della sesta stagione:

“Al centro delle vicende c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi anche una ragazza di buona famiglia Stella una giovanissima ragazzina, talento della musica educata rigidamente: si macchia suo malgrado di un terribile crimine pur di sfuggire all’oppressivo ambiente. E ancora, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Arriva anche un nuovo direttore dell’Ipm Stefano Stazi”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

