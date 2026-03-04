Mare Fuori 6 è disponibile: ecco come vederla in streaming dall'estero

I primi episodi di Mare Fuori 6 sono ora disponibili in streaming su Rai Play, in modo completamente gratuito. Si tratta della prima parte della sesta stagione. Sulla piattaforma, infatti, è possibile guardare i primi 6 episodi della nuova stagione. La parte finale, in ogni caso, non si farà attendere. L’appuntamento con i nuovi episodi è fissato per il prossimo 11 marzo.

La sesta stagione di Mare Fuori è disponibile su Rai Play con i primi 6 episodi. Gli altri episodi arriveranno il prossimo 11 marzo. Successivamente ci sarà anche la trasmissione su Rai 2, in prima serata.

Ecco la sinossi ufficiale della sesta stagione:

“Al centro delle vicende c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi anche una ragazza di buona famiglia Stella una giovanissima ragazzina, talento della musica educata rigidamente: si macchia suo malgrado di un terribile crimine pur di sfuggire all’oppressivo ambiente. E ancora, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Arriva anche un nuovo direttore dell’Ipm Stefano Stazi”.