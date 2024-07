Amazon ha oggi annunciato che la funzione Matter Casting è da questo momento disponibile su Fire TV. Questo significa che gli utenti possono trasmettere i contenuti dall’app Prime Video dal proprio dispositivo iOS o Android ai dispositivi Fire TV (comprese le smart TV Panasonic con Fire TV integrta) ed Echo Show 15 compatibili.

Ma cos’è Matter Casting? Come spiegato in questo nostro articolo, è una tecnologia di streaming open source che consente di inviare contenuti da un dispositivo all’altro, come ad esempio un Fire TV Stick. Per rendere meglio l’idea, funziona allo stesso modo di Google Cast e AirPlay e si traduce in una maggiore flessibilità per la visione dei contenuti tramite Prime Video.

Come utilizzare Matter Casting

Il primo step è assicurarsi che la propria Fire TV sia aggiornata all’ultima versione del software. Per farlo, basta recarsi in Impostazioni > La mia Fire TV (o Dispositivo e Software) > Informazioni > Verifica la presenza di aggiornamenti di sistema.

A questo punto bisogna fare quanto segue:

Apri l’app Prime Video sul dispositivo iOS (App Store) o Android (Play Store)

Trova il programma o il film che vuoi guardare sull’app Prime Video

Cerca l’icona di trasmissione e seleziona il tuo dispositivo Fire TV

Fatto ciò, il contenuto verrà trasmesso sulla Fire TV, ma questo non significa che il dispositivo iOS o Android resterà inutilizzabile per tutta la durata del film o dell’episodio. Potrai svolgere altre attività, come navigare in rete, scambiare messaggi con amici e parenti, controllare le email e così via. Dal device sorgente, poi, è possibile anche gestire lo streaming (mettere in pausa, regolare il volume, passare alla scena successiva e via dicendo).