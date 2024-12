Meta sceglie l'energia nucleare per alimentare i suoi data center

Facebook e Instagram funzioneranno presto grazie a server alimentati dall’energia nucleare?

Meta ha confermato il suo piano che prevede di sfruttare questo tipo di fonte per alimentare i suoi data center sul territorio statunitense. La compagnia ha posto come obiettivo quello di raggiungere tra uno e quattro gigawatt di produzione energetica a partire dall’inizio del prossimo decennio.

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo, l’azienda sta cercando partner con esperienza nel settore. Secondo quanto riferito da Axios, Meta non sembra avere particolari preferenze sul collocamento delle centrali nucleari potenzialmente coinvolte.

Questa iniziativa della compagnia non è una novità assoluta: secondo quanto riferito dal Financial Times all’inizio dell’anno, Meta ha già progettato la creazione di un data center alimentato da energia nucleare. Una volta stilato il piano per realizzare la costruzione, tutto si è però arenato a causa di una rara specie di api individuata nei pressi del sito scelto.

Meta non è l’unico colosso tecnologico che punta forte sull’energia nucleare

L’azienda, in una dichiarazione ufficiale, ha spiegato come questo tipo di energia possa contribuire a supportare non solo le proprie esigenze di crescita ma anche delle comunità circostanti.

Meta non è di certo l’unico colosso tecnologico interessato a questo tipo di alimentazione. Il boom dell’Intelligenza Artificiale e la conseguenza impennata nella domanda di energia, ha portato anche Microsoft a operare in questa direzione. La società ha infatti già palesato l’intenzione di riattivare la centrale dismessa di di Three Mile Island in Pennsylvania, proprio per sostenere la propria l’infrastruttura AI.

Non è da meno Google, che ha già stretto un accordo per costruire diverse reattori negli states, mentre sul territorio europeo sembra avere intenzione di puntare maggiormente sull’energia eolica, con alcune installazioni collocate in Olanda.