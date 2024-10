Meta spinge affinché il governo USA adotti la sua AI

In occasione del discorso di apertura per quanto concerne il resoconto trimestrale di Meta, Mark Zuckerberg ha dichiarato che sta “Lavorando con il settore pubblico per adottare Llama in tutto il governo degli Stati Uniti“.

L’affermazione del CEO del colosso tecnologico ha aperto a diversi interrogativi, visto che non ha poi specificato quali enti potrebbero essere interessati dall’adozione dell’AI e se Llama sarà applicato anche in contesti militari e soprattutto, quanto potrebbe guadagnare la compagnia da questa collaborazione.

A rispondere a queste domande, perlomeno in parte, è stato la portavoce Faith Eischen che attraverso uno scambio di e-mail con la piattaforma The Verge ha voluto fare un po’ di chiarezza in merito. Secondo il dipendente Meta, la società Llama potrebbe aiutare il governo USA in diverse sfide come una miglior gestione di acqua potabile e di elettricità, oltre a un più generico aiuto alle piccole imprese.

Secondo Eischen, potenziali collaborazioni potrebbero sorgere anche con il Dipartimento dell’Istruzione, con processi che potrebbero includere aiuti finanziari per gli studenti.

Meta e governo USA, una sinergia senza vantaggi economici: perché è comunque vantaggiosa?

Nelle e-mail che la portavoce ha scambiato con The Verge, la stessa ha puntualizzato come la sinergia non prevede alcun tipo di retribuzione per Meta.

Sull’operato di Meta e della sua AI vi è però un aspetto da non sottovalutare, ovvero la politica. Nonostante Zuckerberg abbia dichiarato di prendere le distanze da questo tema, con le elezioni americane ormai imminenti, a seconda di chi sarà il nuovo presidente questo progetto potrebbe andare in porto o meno.

D’altro canto, una partnership di questo tipo potrebbe garantire a Meta una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, anche senza ottenere particolari vantaggi economici. Anthropic, OpenAI e Google stanno spingendo sull’acceleratore e, in questo contesto, la società potrebbe ottenere un presidio importante.

In occasione del suddetto evento Zuckerberg ha voluto poi fare qualche cenno sul prossimo modello Llama. Il CEO non ha nascosto il suo entusiasmo, parlando di una nuova versione che si sta allenando con una quantità enorme di dati, con nuove modalità e prestazioni notevolmente migliorate.

Inoltre, il creatore di Facebook ha dichiarato come la sua compagnia è pronta a investire ancora di più nel contesto dell’AI nel corso del 2025.